Trump'tan dünyayı sarsacak "uzaylı" itirafı! Yılların sırrı aralanıyor mu?
Eski Başkan Barack Obama'nın "uzaylılar var" minvalindeki sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Donald Trump'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Obama'yı gizli bilgileri ifşa etmekle suçlayan Trump, UFO ve uzaylılara ilişkin tüm belgelerin açıklanması için talimat verdi. Karar, ABD'nin yıllardır sakladığı iddia edilen dosyaları yeniden tartışmaya açtı.
ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Uzaylılar var ve evrende yalnız değiliz" minvalindeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Obama'nın bu çarpıcı itiraflarına mevcut başkan Donald Trump'tan sert bir yanıt ve beklenmedik bir hamle geldi.
Trump, Obama'nın gizli bilgileri sızdırdığını öne sürerek, ABD'nin elindeki tüm UFO ve uzaylı dosyalarının kamuoyuna açıklanması için resmen düğmeye bastı.
TRUMP'TAN OBAMA'YA SERT ELEŞTİRİ: "BÜYÜK BİR HATA YAPTI"
Obama'nın uzaylılarla ilgili açıklamalarını değerlendiren Donald Trump, "Obama uzaylıların gerçek olduğunu söyledi. Gizli bilgileri verdi, bunu yapmaması gerekiyordu. Büyük bir hata yaptı." ifadelerini kullandı. Uzaylıların varlığına dair somut bir kanıt görüp görmediği sorulan Trump, "Gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum ama Obama'nın bu gizli verileri bu şekilde paylaşması kabul edilemez." sözleriyle selefini gizli bilgileri ifşa etmekle suçladı.
YILLARIN SIRRI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR: TÜM BELGELER YAYINLANACAK
Tartışmaların odağındaki Donald Trump, konuyu sadece eleştiri boyutunda bırakmayarak sosyal medya hesabı üzerinden tarihi bir talimat yayınladı. Trump, "UFO ve uzaylılarla ilgili tüm bilgilerin yayınlanması talimatını veriyorum." diyerek Savunma Bakanlığı ve Pentagon'a açık bir çağrıda bulundu. Bu hamle, ABD'nin on yıllardır gizli tuttuğu belgelerin ilk kez şeffaf bir şekilde paylaşılacağı anlamına geliyor.
51. BÖLGE EFSANESİ SON MU BULUYOR?
Konuyu ekrana taşıyan A Haber sunucusu Gökhan Kurt, yıllardır süregelen 51. Bölge iddialarına ve ABD'nin bir şeyler gizlediği yönündeki teorilere dikkat çekerek, "Amerikan yönetiminin bugüne kadar sakladığı tüm bilgi ve belgeler bu talimatla birlikte gün yüzüne çıkacak mı? Evrende yalnız mıyız sorusu artık daha yüksek sesle tartışılmaya başlanacak." sözleriyle aktardı. Trump'ın bu hamlesiyle birlikte, tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) ve dünya dışı varlıklarla ilgili küresel çapta büyük bir bilgi sızıntısının yaşanması bekleniyor.
Haberde, uzaylıların varlığı ve UFO dosyalarının açıklanacağı iddiası üzerinden siyasi bir tartışma çerçevesi kuruluyor. Barack Obama'nın sözleri "itiraf" olarak yorumlanırken, Donald Trump'ın buna sert tepki verip tüm belgelerin açıklanması talimatı verdiği öne sürülüyor. İçerik; siyaset, güvenlik ve komplo teorilerinin kesiştiği bir anlatı kurarak kamuoyunda merak ve tartışma oluşturmayı hedefliyor. Özellikle 51. Bölge, gizli belgeler ve Pentagon vurguları, haberin spekülatif yönünü güçlendiriyor ve kesin bilgi ile iddia arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor.