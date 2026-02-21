İran’ın "stratejik sabrı" sona mı erdi? Körfez’de asimetrik savaş kapıda!

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükselirken İran'dan gelen "herhangi bir saldırıyı topyekün sayarız" açıklaması bölgesel dengeleri sarstı. Uzmanlara göre Tahran, yıllardır sürdürdüğü "stratejik sabır" politikasını geride bırakabilir. Konuyu A Haber'de değerlendiren uzman isimler, ABD ve İsrail'in olası bir hamlesine karşı İran'ın asimetrik savaş doktrini ve Körfez ülkelerinin ekonomik kaygılarının yeni bir kırılma hattı oluşturabileceğine dikkat çekti.

40 YILLIK ASİMETRİK STRATEJİ VE VEKİL GÜÇLER

İran'ın askeri doktrinini değerlendiren Doç. Dr. İsmail Sarı, "İran 40 yıldır aslında büyük tehdit olarak ABD'yi algılıyor ve ABD'ye yönelik de bir asimetrik savaş stratejisi geliştirmiş durumda; bütün stratejisi, ABD ile konvansiyonel anlamda mücadele edemeyeceği bir asimetrik savaş stratejisiyle hareket etmesi noktasındaydı" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki vekil güçlerin bu yapının temel taşları olduğunu vurgulayan Sarı, "Direniş Ekseni olarak ifade edilen Hizbullah'tan tutun, Haşdi Şabi'ye kadar bu alandaki kurguladığı temel yapı zaten asimetrik savaş stratejisinin temel unsurlarıdır" sözleriyle Tahran'ın bölgedeki askeri mimarisini özetledi.