Katil İsrail'in işgali altında teravih namazı: 100 bin Filistinli Mescid-i Aksa’ya akın etti
Katil İsrail’in uyguladığı kısıtlamalara rağmen Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa bu Ramazan’ın ilk cuma gecesinde dolup taştı. Yaklaşık 100 bin Filistinli, işgal altındaki kutsal mekanlarda yatsı ve teravih namazını eda ederek terör devletinin engellemelerine meydan okudu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerinde getirdiği giriş kısıtlamalarına rağmen akşam saatlerinden itibaren on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya akın ettiği bildirildi.
Açıklamada, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazını kıldığı aktarıldı.