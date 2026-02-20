Katil İsrail'in işgali altında teravih namazı: 100 bin Filistinli Mescid-i Aksa’ya akın etti

Katil İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa bu Ramazan'ın ilk cuma namazında dolup taştı. Yaklaşık 100 bin Filistinli, işgal altındaki kutsal mekanlarda yatsı ve teravih namazı kılarak İsrail'in uyguladığı engellere meydan okudu.

Fotoğraf (AA)

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerinde getirdiği giriş kısıtlamalarına rağmen akşam saatlerinden itibaren on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya akın ettiği bildirildi.