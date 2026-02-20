CANLI YAYIN

Katil İsrail'in işgali altında teravih namazı: 100 bin Filistinli Mescid-i Aksa’ya akın etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katil İsrail'in işgali altında teravih namazı: 100 bin Filistinli Mescid-i Aksa’ya akın etti

Katil İsrail’in uyguladığı kısıtlamalara rağmen Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa bu Ramazan’ın ilk cuma gecesinde dolup taştı. Yaklaşık 100 bin Filistinli, işgal altındaki kutsal mekanlarda yatsı ve teravih namazını eda ederek terör devletinin engellemelerine meydan okudu.

Katil İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa bu Ramazan'ın ilk cuma namazında dolup taştı. Yaklaşık 100 bin Filistinli, işgal altındaki kutsal mekanlarda yatsı ve teravih namazı kılarak İsrail'in uyguladığı engellere meydan okudu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerinde getirdiği giriş kısıtlamalarına rağmen akşam saatlerinden itibaren on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya akın ettiği bildirildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Açıklamada, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazını kıldığı aktarıldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçmek isteyen binlerce Filistinliye engel olduğu belirtildi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yönelik bu yıl da kısıtlama kararı almıştı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Terör devleti, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

İsrail Meclisi’nde Türkiye karşıtı zirve!İsrail Meclisi’nde Türkiye karşıtı zirve! İSRAİL MECLİSİ'NDE TÜRKİYE KARŞITI ZİRVE!
İngiliz Bakan Cooperdan İsraile zehir zemberek sözlerİngiliz Bakan Cooperdan İsraile zehir zemberek sözler İNGİLİZ BAKAN COOPER'DAN İSRAİL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
İsrailde savaş alarmı verildiİsrailde savaş alarmı verildi İSRAİL'DE SAVAŞ ALARMI VERİLDİ

Ortadoğuda savaş gerilimiOrtadoğuda savaş gerilimi ORTADOĞU'DA SAVAŞ GERİLİMİ
İsrail’in yeni silahı akıllı araçlar mı?İsrail’in yeni silahı akıllı araçlar mı? İSRAİL'İN YENİ SİLAHI AKILLI ARAÇLAR MI?

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın