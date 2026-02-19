İngiltere'de sosyal medya devlerine mahrem muhtıra I 48 saatte silmeyene rekor ceza

Dijital dünyada kadınları ve kız çocuklarını hedef alan mahrem zorbalığa karşı İngiltere'den teknoloji devlerine 'muhtıra' niteliğinde bir adım geldi! Artık sosyal medya platformları, rıza dışı paylaşılan mahrem içerikleri 48 saat içinde silmek zorunda. Kurallara uymayan platformları ise milyarlarca dolarlık devasa para cezaları ve tamamen erişim engeli bekliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "Mücadelenin ön cephesi internettir" diyerek duyurduğu devrim niteliğindeki yasa değişikliğinin tüm detayları haberimizde...

Hükümet tarafından paylaşılan yeni strateji kapsamında, teknoloji platformlarına çok sert yükümlülükler getiriliyor. Planlanan yasa değişikliğine göre şirketler, bir kişinin rızası olmadan paylaşılan mahrem görüntüleri, silme talebi geldikten sonra en geç 48 saat içinde sistemlerinden temizlemek zorunda kalacak. Bu kurala uymayan mecralar için ise adeta yıkıcı yaptırımlar masada bekliyor. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, yeni düzenlemeye direnen platformların, şirket cirolarının yüzde 10'una varan idari para cezalarıyla cezalandırılabileceği veya İngiltere'deki hizmetlerinin tamamen engellenebileceği bildirildi.

FOTOĞRAF: AA

TEK BİLDİRİMLE TAM TEMİZLİK DÖNEMİ

Mağdurların yaşadığı travmayı en aza indirmeyi hedefleyen düzenleme, bürokratik engelleri de ortadan kaldırıyor. Mevcut sistemde her platform için ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalan mağdurlar için kolaylık sağlanacağını duyuran açıklamada, "Bu, bir görüntü bildirildiğinde, birden fazla platformdan tek seferde kaldırılacağı ve bundan sonra her yeni yüklemede otomatik olarak silineceği anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

Böylece bir kez bildirilen görüntünün internetin karanlık köşelerinde yeniden hortlamasının önüne geçilmesi planlanıyor. İngiltere'nin iletişim denetleme kurumu Ofcom'un da bu tür içerikleri, çocuk istismarı ve terörizmle aynı ciddiyet kategorisinde ele almaya hazırlandığı kaydedildi.