Macron'dan sosyal medya baronlarına ultimatom: Şeffaflık yoksa özgürlük safsatadır!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Delhi'de düzenlenen yapay zeka zirvesinde sosyal medya platformlarına ve teknoloji devlerine "tam şeffaflık" çağrısında bulunarak dijital dünyanın karanlık noktalarına dikkat çekti. Sosyal medyadaki gizli algoritmaların gençlerin zihinlerini yönlendirdiğini ve çocukların büyük bir tehlike altında olduğunu vurgulayan Macron, algoritmaların işleyişi bilinmeden ifade özgürlüğünden bahsetmenin bir aldatmaca olduğunu ifade ederek küresel teknoloji yarışında yeni bir şeffaflık dönemi başlatılması gerektiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, teknoloji devlerine adeta muhtıra vererek "Şeffaflık yoksa özgürlük koca bir safsatadır" dedi. Hindistan'dan dünyaya seslenen Macron, sosyal medyadaki gizli algoritmaların çocukları ve gençleri nasıl bir 'ajan robot' kıskacına aldığını deşifre etti. Küresel yapay zekâ yarışında ABD ve Çin'e meydan okuyan Fransız liderden gelen 'Çocuklarımızı korumalıyız, korkunç bir durumun başındayız' uyarısı, dijital dünyada yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

FRANSA VE HİNDİSTAN'DAN SAĞLIKTA YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransa ve Hindistan iş birliğiyle sağlık alanında devrim yaratacak bir yapay zeka merkezinin açıldığını duyurdu. Merkezin; Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), Sorbonne Üniversitesi ve Paris Beyin Enstitüsü öncülüğünde faaliyet göstereceğini aktaran Macron, "Fransa ve Hindistan kamu yararı için yapay zekadan faydalanıyor" değerlendirmesinde bulundu. İki ülke arasındaki eğitim köprülerini de güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Macron, Hint öğrencileri Fransa'ya davet ederek, "2030'a kadar ülkemizdeki Hint öğrenci sayısını 30 bine çıkarma hedefindeyiz" sözleriyle stratejik vizyonunu paylaştı.

"ABD VE ÇİN'İN GERİSİNDEYİZ AMA YARIŞIN İÇİNDEYİZ" Yapay zeka teknolojilerinde küresel rekabete de değinen Macron, Avrupa'nın bu alandaki konumuna ilişkin gerçekçi bir tablo çizdi. Dünyanın teknoloji devleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Emmanuel Macron, "Yapay zeka alanında ABD ve Çin'in gerisinde kalsak da yarışın içindeyiz" diyerek Fransa'nın bu teknolojik devrimde havlu atmayacağının mesajını verdi. Macron, teknolojik gelişmenin sadece hızla değil, aynı zamanda etik ve insani değerlerle büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

ÇOCUKLAR İÇİN "ROBOT AJAN" UYARISI: KORKUNÇ BİR DURUMUN BAŞINDAYIZ Sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı sert uyarılarda bulunan Macron, mevcut sistemin işleyişine dair derin endişelerini dile getirdi. Dijital dünyadaki kontrolsüz gelişimin çocuklar üzerindeki etkisini vurgulayan Macron, "Mevcut sistemde bazı şeylerin yolunda gitmediği aşikar; çocuklarımızın, gençlerimizin durumuna bakın. Eğer sosyal medyadan bahsediyorsanız, sosyal medyaya sohbet robotlarına ajan kapasitesi ekliyorsanız, burada korkunç bir durumun başındasınız demektir" ifadelerini kullandı.

Yeni nesillerin korunması gerektiğini söyleyen Fransız lider, yapay zekanın barındırdığı riskler karşısında, "Çocuklarımızı korumalıyız ve bunu öğreniyoruz" diyerek devletlerin bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini savundu.