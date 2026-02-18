CANLI YAYIN

Kudüs’te Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı

Kudüs’te Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı

Binlerce Filistinli, Ramazan ayının ilk teravih namazını Salı akşamı Kudüs’teki Mescid-i Aksa yerleşkesinde kıldı. İsrail polisi ise yerleşke genelinde gözle görülür bir şekilde güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıklarına göre cemaat, Mescid-i Aksa'nın kapalı namaz bölümleri ile açık avlularını doldururken, akşam namazı ve teravih namazını Mescid-i Aksa'nın hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sneynah kıldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin yerleşke içerisinde konuşlandığı ve namaz sırasında cemaat arasında dolaştığı görüldü.

KUDÜS MÜFTÜSÜ: RAMAZAN HİLALİ GÖRÜLDÜ

Günün erken saatlerinde Kudüs ve Filistin toprakları Başmüftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Çarşamba gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu.

Hüseyin, "Ramazan hilali İslami şer'i usullere uygun şekilde görülmüştür" ifadelerini kullanarak, 18 Şubat 2026 tarihinin Hicri 1447 yılı Ramazan ayının ilk gününe denk geldiğini belirtti.

MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE GERİLİM VE KISITLAMALAR ARTTI

Teravih namazı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te özellikle Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresinde artan gerginliğin gölgesinde kılındı.

Haberde, İsrail makamlarının bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı, dini şahsiyetler ve aktivistlere yönelik gözaltılar ile geçici giriş yasakları uyguladığı ifade edildi.

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü) de İsrail'in Ramazan öncesinde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelindeki kısıtlamaları artırdığını ve bunun ibadet yerlerine erişimi olumsuz etkilediğini bildirdi.

2026'DAN BU YANA 250'DEN FAZLA GİRİŞ YASAĞI KARARI

Kudüs Valiliği'nin paylaştığı rakamlara göre, 2026 yılının başından bu yana Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyen 250'den fazla yasak kararı çıkarıldı.

Ayrıca valilikten yapılan açıklamaya göre, İsrail polisi Pazartesi akşamı Mescid-i Aksa'nın imamlarından Şeyh Muhammed el-Abbasi'yi gözaltına aldı. Abbasi daha sonra serbest bırakılırken, hakkında bir haftalık Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirildi. Bu yasağın uzatılabileceği kaydedildi.

GAZZE SAVAŞI SONRASI BATI ŞERİA'DA OPERASYONLAR ARTTI

Haberde, İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik askeri harekâtını başlatmasının ardından Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere operasyonlarını artırdığı belirtildi.

Filistinliler, artan baskıları; ölümler, gözaltılar, zorla yerinden etmeler ve yerleşimlerin genişletilmesiyle birlikte bölgenin resmen ilhak edilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriyor.

UAD: İSRAİL'İN İŞGALİ YASA DIŞI

Haberde ayrıca Temmuz 2024'te Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) verdiği tarihi görüşe de yer verildi.

UAD, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini yasa dışı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılması çağrısında bulunmuştu.

