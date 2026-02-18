Kudüs’te Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı

Binlerce Filistinli, Ramazan ayının ilk teravih namazını Salı akşamı Kudüs’teki Mescid-i Aksa yerleşkesinde kıldı. İsrail polisi ise yerleşke genelinde gözle görülür bir şekilde güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıklarına göre cemaat, Mescid-i Aksa'nın kapalı namaz bölümleri ile açık avlularını doldururken, akşam namazı ve teravih namazını Mescid-i Aksa'nın hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sneynah kıldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin yerleşke içerisinde konuşlandığı ve namaz sırasında cemaat arasında dolaştığı görüldü.

İsrail işgali altındaki Kudüs, Mescid-i Aksa (AFP) KUDÜS MÜFTÜSÜ: RAMAZAN HİLALİ GÖRÜLDÜ Günün erken saatlerinde Kudüs ve Filistin toprakları Başmüftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Çarşamba gününün Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu. Hüseyin, "Ramazan hilali İslami şer'i usullere uygun şekilde görülmüştür" ifadelerini kullanarak, 18 Şubat 2026 tarihinin Hicri 1447 yılı Ramazan ayının ilk gününe denk geldiğini belirtti. MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE GERİLİM VE KISITLAMALAR ARTTI Teravih namazı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te özellikle Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresinde artan gerginliğin gölgesinde kılındı.