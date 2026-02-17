İran’dan Cenevre müzakereleri öncesi peş peşe hamle: Hürmüz’de askeri tatbikat, Netanyahu’yu yakalama senaryosu!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 08:29

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması beklenen kritik müzakereler öncesinde Tahran'dan art arda dikkat çeken hamleler geldi. İran, dünya petrol ticaretinin kilit noktası olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda geniş kapsamlı bir askeri tatbikata başlarken, İran'a yakın hesaplar sosyal medyada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaçırılmasını konu alan çarpıcı bir animasyon yayınladı.

İran ile ABD arasında yapılması beklenen kritik dolaylı müzakerelere saatler kala Tahran yönetimi peş peşe hamlelerle adeta dünyaya mesaj verdi. İran, dünya petrol ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda geniş çaplı askeri tatbikat başlatırken, İran'a yakın sosyal medya hesaplarından servis edilen "Netanyahu'yu kaçırma" senaryolu animasyon ise dikkat çekti. ABD İLE MÜZAKERE ÖNCESİ İRAN'DAN PEŞ PEŞE MESAJ

GÖZLER CENEVRE'DE: ARAKÇİ MASADA, ABD KANADI SAHADA İran tarafında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılması beklenen görüşmelerin, ABD kanadında ise Steve Witkoff ve Jared Kushner gibi isimlerle dolaylı formatta gerçekleşeceği ifade ediliyor. Görüşmelerin başlamasına saatler kala diplomasi trafiği hızlanırken, tarafların masaya hangi şartlarla oturacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak İran'ın sahadaki hamleleri, Cenevre öncesinde tansiyonun düşmeyeceğine işaret ediyor.

ABD'NİN YIĞINAĞI SÜRÜYOR, İRAN SAHAYA İNDİ Deşifreye yansıyan bilgilere göre ABD'nin bölgeye askeri yığınak faaliyetleri devam ederken, İran'dan bu hamlelere karşılık gecikmedi. Tahran yönetimi, dünyanın en kritik enerji geçiş güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat başlattı. Bu hamle, İran'ın yalnızca diplomasi masasında değil, sahada da "hazır olduğu" mesajını vermesi olarak değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ALARM VERİYOR: DÜNYA PETROL TİCARETİNİN KALBİ İran'ın tatbikatı özellikle Hürmüz Boğazı'nın stratejik konumu nedeniyle dikkat çekti. Çünkü Hürmüz Boğazı: Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlıyor

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak görülüyor

Enerji piyasaları açısından "küresel kilit" niteliği taşıyor