İran'dan Cenevre müzakereleri öncesi peş peşe hamle: Hürmüz'de askeri tatbikat, Netanyahu'yu yakalama senaryosu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması beklenen kritik müzakereler öncesinde Tahran'dan art arda dikkat çeken hamleler geldi. İran, dünya petrol ticaretinin kilit noktası olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda geniş kapsamlı bir askeri tatbikata başlarken, İran'a yakın hesaplar sosyal medyada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaçırılmasını konu alan çarpıcı bir animasyon yayınladı.

İran ile ABD arasında yapılması beklenen kritik dolaylı müzakerelere saatler kala Tahran yönetimi peş peşe hamlelerle adeta dünyaya mesaj verdi. İran, dünya petrol ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda geniş çaplı askeri tatbikat başlatırken, İran'a yakın sosyal medya hesaplarından servis edilen "Netanyahu'yu kaçırma" senaryolu animasyon ise dikkat çekti.

ABD İLE MÜZAKERE ÖNCESİ İRAN'DAN PEŞ PEŞE MESAJ
GÖZLER CENEVRE'DE: ARAKÇİ MASADA, ABD KANADI SAHADA

İran tarafında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılması beklenen görüşmelerin, ABD kanadında ise Steve Witkoff ve Jared Kushner gibi isimlerle dolaylı formatta gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Görüşmelerin başlamasına saatler kala diplomasi trafiği hızlanırken, tarafların masaya hangi şartlarla oturacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak İran'ın sahadaki hamleleri, Cenevre öncesinde tansiyonun düşmeyeceğine işaret ediyor.

ABD'NİN YIĞINAĞI SÜRÜYOR, İRAN SAHAYA İNDİ

Deşifreye yansıyan bilgilere göre ABD'nin bölgeye askeri yığınak faaliyetleri devam ederken, İran'dan bu hamlelere karşılık gecikmedi.

Tahran yönetimi, dünyanın en kritik enerji geçiş güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat başlattı.

Bu hamle, İran'ın yalnızca diplomasi masasında değil, sahada da "hazır olduğu" mesajını vermesi olarak değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ALARM VERİYOR: DÜNYA PETROL TİCARETİNİN KALBİ

İran'ın tatbikatı özellikle Hürmüz Boğazı'nın stratejik konumu nedeniyle dikkat çekti.

Çünkü Hürmüz Boğazı:

  • Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlıyor
  • Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak görülüyor
  • Enerji piyasaları açısından "küresel kilit" niteliği taşıyor
İran ise geçmişte defalarca bu boğazı kapatabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Şimdi ise İran donanması, savaş gemileriyle ve çok sayıda hava-deniz unsurunun katılımıyla bölgede tatbikat düzenliyor.

TATBİKATIN ZAMANLAMASI MANİDAR: "CENEVRE MESAJI" MI?

İran'ın tatbikatı, Cenevre görüşmeleriyle aynı zaman dilimine denk gelmesi nedeniyle "tesadüf" olarak görülmüyor.

Deşifrede yer alan değerlendirmelere göre bu adım, ABD'ye doğrudan bir gözdağı niteliği taşıyor.

Tatbikatta İran ordusuna bağlı çok sayıda unsurun sahaya inmesi, olası bir kriz senaryosunda İran'ın askeri kapasitesini sergileme amacı taşıdığı yorumlarını güçlendirdi.

DİJİTAL CEPHE AÇILDI: NETANYAHU'YU KAÇIRMA SENARYOSU

Sahadaki askeri tatbikat sürerken, İran'a yakın sosyal medya hesaplarından bölgeyi daha da geren bir hamle geldi.

Paylaşılan yapay zekâ destekli animasyonda:

Tel Aviv'e saldırı düzenleniyor

Helikopterler ve İHA'lar devreye giriyor

Netanyahu panik içinde sığınağa kaçıyor

Kapı patlayıcıyla infilak ettiriliyor

Netanyahu ve eşi İran özel birlikleri tarafından kaçırılıyor

Bu animasyonun kısa sürede binlerce kez paylaşılması, "psikolojik harp" iddialarını gündeme taşıdı.

"MADURO'YU KAÇIRDILAR" İDDİASI… İRANLI HESAPLAR NETANYAHU'YU HEDEF ALDI

Deşifrede yer alan çarpıcı bir ayrıntı ise animasyonun arka planındaki motivasyon.

İran yanlısı hesaplar, videoyu servis ederken ABD'nin "yılın ilk günlerinde Venezuela'ya saldırdığı ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşini kaçırdığı" iddiasını hatırlattı.

Bu kez senaryo tersine çevrildi.

İran'a yakın kaynaklar, Netanyahu'yu hedef alan kurguyla adeta şu mesajı verdi:

"Siz yapabiliyorsanız, biz de yapabiliriz."

Bu paylaşım, özellikle İsrail ile İran arasındaki gerilimin son aylarda giderek tırmandığı bir dönemde servis edilmesi nedeniyle daha da dikkat çekti.

İRAN'DAN İKİ CEPHELİ STRATEJİ: MASADA DİPLOMASİ, SAHADA GÖVDE GÖSTERİSİ

Uzmanlara göre İran'ın Cenevre öncesinde attığı bu adımlar, "iki cepheli bir stratejiyi" yansıtıyor:

  • Diplomasi masasında pazarlık gücünü artırmak
  • Sahada caydırıcılığı yükseltmek
  • Kamuoyu ve psikolojik savaş üzerinden baskı oluşturmak

Özellikle Hürmüz'de tatbikat ile Netanyahu'yu hedef alan animasyonun aynı zaman aralığında servis edilmesi, İran'ın gerilim politikasını daha görünür hale getirdi.

ÖNCEKİ GELİŞMELER: İRAN-ABD HATTINDA GERİLİM HİÇ DÜŞMEDİ

Cenevre'de yapılması beklenen görüşmeler, İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden kriz zincirinin yeni halkası olarak görülüyor.

Son dönemde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

  • İran'ın nükleer programına ilişkin Batı ile süren anlaşmazlık
  • ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması
  • İran'ın İsrail'i hedef alan sert açıklamaları
  • Gazze savaşı sonrası İran-İsrail geriliminin yeni bir aşamaya taşınması
  • Kızıldeniz ve Körfez hattında artan askeri hareketlilik

Tüm bu gelişmelerin ardından Cenevre görüşmeleri, yalnızca İran-ABD ilişkileri açısından değil, Ortadoğu'nun geleceği açısından da kritik bir eşik olarak görülüyor.

MÜZAKERELER BAŞARISIZ OLURSA NE OLACAK?

Trump'ın "anlaşma olmazsa sonuçlarıyla uğraşmak istemem" sözleri, Washington'un masadan kalkılması halinde yeni yaptırımlar veya askeri seçenekleri gündeme getirebileceği yorumlarına yol açtı.

İran'ın Hürmüz hamlesi ise tam bu noktada küresel enerji piyasalarını da alarma geçiriyor.

Zira Hürmüz'de yaşanacak bir kriz:

  • petrol sevkiyatını sekteye uğratabilir,
  • enerji fiyatlarında sert dalgalanmaya yol açabilir,
  • Körfez'de askeri çatışma riskini büyütebilir.
