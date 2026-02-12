İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı

Reuters'ın aktardığına göre Netanyahu'nun ziyareti sırasında Oval Ofis'e basın mensupları alınmadı, ortak görüntü verilmedi ve görüşme yalnızca el sıkışma fotoğrafıyla geçiştirildi. Bu tablo, Gazze Şeridi'nde yürütülen soykırımın ve sivil katliamların mimarı olarak anılan Netanyahu'nun Washington'da artık "eskisi kadar güçlü bir figür olarak görülmediği" yorumlarını güçlendirdi.

REUTERS: "NETANYAHU'NUN ZİYARETİ HER ZAMANKİNDEN DAHA SESSİZ GEÇTİ"

Netanyahu'nun Beyaz Saray'a gelişi önceki ziyaretlere kıyasla daha düşük profilli gerçekleşti. Reuters, İsrail Büyükelçiliği tarafından servis edilen el sıkışma fotoğrafı dışında kamuoyuna güçlü bir görüntü verilmediğini vurguladı.

Daha da dikkat çekici olan ise Trump döneminde Netanyahu'nun ziyaretlerinde alışılmış bir uygulama olan "basın havuzu"nun bu kez Oval Ofis'e alınmaması oldu.

Reuters'a göre, Netanyahu'nun neden böylesine "arka planda" tutulduğu bilinmiyor. Ancak görüşmenin düşük profilli tutulması, Trump'ın Netanyahu'ya karşı mesafeli bir tutum benimsediği yorumlarına neden oldu.