CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti, Reuters'ın ifadesiyle alışılmışın aksine "düşük profilli" gerçekleşti. Basına kapalı yapılan görüşme, Netanyahu'nun geçmişteki gösterişli ziyaretlerinden tamamen farklı bir tablo ortaya koyarken, İsrail liderinin Trump'tan beklediği siyasi ve askeri taahhütleri alamadan geri döndüğü yorumlarına yol açtı.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 1

Reuters'ın aktardığına göre Netanyahu'nun ziyareti sırasında Oval Ofis'e basın mensupları alınmadı, ortak görüntü verilmedi ve görüşme yalnızca el sıkışma fotoğrafıyla geçiştirildi. Bu tablo, Gazze Şeridi'nde yürütülen soykırımın ve sivil katliamların mimarı olarak anılan Netanyahu'nun Washington'da artık "eskisi kadar güçlü bir figür olarak görülmediği" yorumlarını güçlendirdi.

REUTERS: "NETANYAHU'NUN ZİYARETİ HER ZAMANKİNDEN DAHA SESSİZ GEÇTİ"

Netanyahu'nun Beyaz Saray'a gelişi önceki ziyaretlere kıyasla daha düşük profilli gerçekleşti. Reuters, İsrail Büyükelçiliği tarafından servis edilen el sıkışma fotoğrafı dışında kamuoyuna güçlü bir görüntü verilmediğini vurguladı.

Daha da dikkat çekici olan ise Trump döneminde Netanyahu'nun ziyaretlerinde alışılmış bir uygulama olan "basın havuzu"nun bu kez Oval Ofis'e alınmaması oldu.

Reuters'a göre, Netanyahu'nun neden böylesine "arka planda" tutulduğu bilinmiyor. Ancak görüşmenin düşük profilli tutulması, Trump'ın Netanyahu'ya karşı mesafeli bir tutum benimsediği yorumlarına neden oldu.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 2

NETANYAHU TRUMP'TAN İSTEDİĞİNİ ALAMADI: "KESİN BİR ANLAŞMA YOK"

Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İran konusunda "kesinleşmiş bir anlaşmaya varılmadığını" açıkladı.

ABD Başkanı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kesinleşen bir şey olmadı. Sadece İran ile müzakerelerin devam etmesi gerektiğinde ısrar ettim."

Trump ayrıca, eğer anlaşma mümkün olursa bunun tercih edileceğini Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.

Bu açıklama, Netanyahu'nun İran'a karşı daha sert bir çizgi ve askeri seçeneğin masaya konulması yönündeki beklentilerinin karşılanmadığını ortaya koydu.

Reuters'ın haberinde, Netanyahu'nun özellikle İran'la yürütülen görüşmelerin yalnızca nükleer programla sınırlı kalmaması ve füze kapasitesini de kapsaması için Trump'a baskı yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ancak görüşme sonrası tablo, Netanyahu'nun Washington'dan istediğini alamadan ayrıldığı izlenimini güçlendirdi.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 3

TRUMP "MÜZAKERE" DEDİ, NETANYAHU "SALDIRI" İSTEDİ: BEYAZ SARAY GERİ ADIM ATMADI

Reuters'a göre Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması durumunda saldırı tehdidini masada tutsa da önceliğinin diplomasi olduğu mesajını verdi.

Trump, Fox Business'a yaptığı açıklamada iyi bir anlaşmanın "nükleer silah yok, füze yok" anlamına geleceğini söyledi.

Ayrıca Axios'a konuşan Trump, İran çevresinde ABD'nin askeri yığınağını artırmak için ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun gönderilmesini değerlendirdiğini dile getirdi.

Ancak tüm bu açıklamalar, Netanyahu'nun aradığı "net askeri taahhüt" seviyesine ulaşmadı.

İsrail cephesi ise Reuters'ın aktardığına göre, ABD'nin İran'la "dar kapsamlı" bir nükleer anlaşmaya gitmesinden endişeli. İsrail yönetimi, böyle bir anlaşmanın İran'ın balistik füze programını sınırlamayacağını ve Hamas ile Hizbullah gibi gruplara verilen desteği kesmeyeceğini düşünüyor.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 4

İRAN'DAN NET MESAJ: "FÜZELER MÜZAKERE EDİLEMEZ"

Reuters haberinde dikkat çeken bir diğer başlık ise İran'ın füze programını tartışmaya kesin biçimde kapatması oldu.

İran dini liderinin danışmanı Ali Şemhani, Çarşamba günü şu ifadeleri kullandı:

"İslam Cumhuriyeti'nin füze kabiliyetleri müzakere konusu değildir."

Bu açıklama, Netanyahu'nun İran'a karşı "genişletilmiş anlaşma" baskısının şimdiden duvara çarptığını gösterdi.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 5

GAZZE'DE 2. AŞAMA TIKANDI: NETANYAHU'NUN YENİ SALDIRI İSTEĞİNE TRUMP'TAN DESTEK GELMEDİ

Reuters'a göre Netanyahu-Trump görüşmesinin en kritik başlıklarından biri de Gazze oldu.

Trump'ın, aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını ilerletmek istediği ve Gazze'de "büyük ilerleme" kaydedildiğini söylediği aktarıldı.

Ancak Reuters'ın vurguladığı nokta çok net: Trump'ın 20 maddelik planı tıkanmış durumda.

Süreç, özellikle şu iki başlıkta kilitlenmiş görünüyor:

Hamas'ın silahsızlandırılması

İsrail işgal güçlerinin aşamalı geri çekilmesi

Bu tıkanıklık, Netanyahu'nun Gazze'de saldırıları sürdürmek için "ikinci aşama ilerlemiyor" bahanesini öne sürmesine yol açarken, Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Netanyahu'nun istediği şekilde yeni bir saldırı dalgasına açık destek vermedi.

Bu durum, Gazze'de yürütülen yıkım ve katliam sürecinin mimarı olarak görülen Netanyahu'nun Washington'dan istediği "yeşil ışığı" alamadığı şeklinde yorumlandı.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 6

TRUMP: "GAZZE'DE MUAZZAM İLERLEME VAR"

Trump görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Gazze'de ve genel olarak bölgede kaydedilen muazzam ilerlemeyi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Ancak Reuters'ın haberine göre bu sözler, Netanyahu'nun beklediği gibi sınırsız askeri destek veya yeni operasyon planlarının onaylandığı anlamına gelmiyor.

Tam tersine, Netanyahu'nun bu kez "kapalı kapılar ardında" ağırlandığı ve basın önünde güçlü mesajlar alamadığı bir ziyaret yaşandı.

ZİYARETİN TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ: ABD-İRAN TEMASI NETANYAHU'YU PANİKLETTİ

Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti aslında 18 Şubat'ta planlanmıştı.

Reuters'a göre ziyaret, ABD'nin İran'la yeniden yoğun bir diplomasi sürecine girmesi nedeniyle öne alındı.

Umman'da geçen hafta yapılan nükleer görüşmelerde taraflar müzakerelerin "olumlu" geçtiğini söylemiş ve yeni görüşmelerin yakında yapılacağını duyurmuştu.

Bu tablo, Netanyahu'nun Washington'a adeta "acil çıkartma" yaptığı yorumlarına neden oldu.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 7

TRUMP BATI ŞERİA'DAKİ ADIMLARA KARŞI: "İLHAKA HAYIR"

Reuters'ın haberinde, Trump ile Netanyahu arasındaki en sert görüş ayrılıklarından birinin Batı Şeria konusunda yaşandığı vurgulandı.

Netanyahu'nun güvenlik kabinesi Pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin arazi satın almasını kolaylaştıran ve İsrail'in kontrolünü daha da genişleten kararlar aldı.

Filistinliler ise Batı Şeria'yı gelecekteki devletlerinin "kalbi" olarak görüyor.

Bu karar uluslararası tepkilere neden olurken Reuters, Trump'ın Salı günü Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu bir kez daha yinelediğini aktardı.

Bu gelişme, Netanyahu'nun Batı Şeria'da alan genişletme stratejisinin de Trump yönetiminden açık destek bulmadığını ortaya koydu.

İngiliz basını yazdı: Netanyahu Beyaz Saray'da düşük profil kaldı 8

İSRAİL'İN KORKUSU: "ZAYIFLAYAN İRAN YENİDEN TOPARLANABİLİR"

Reuters'a göre İran'ın bölgesel etkisi son dönemde ciddi şekilde zayıfladı.

Bunda;

İsrail'in Haziran saldırısı

İran destekli grupların Gazze, Lübnan, Yemen ve Irak'ta aldığı darbeler

İran'ın müttefiki olan devrik Suriye lideri Beşşar Esad'ın iktidardan düşmesi etkili oldu.

Ancak Reuters'ın haberinde, İsrail'in bu tabloya rağmen İran'ın yeniden toparlanmasından endişe ettiği belirtildi.

İki İsrailli yetkili, İran'ın hava savunma ve füze kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu söyledi.

Mobil uygulamalarımızı indirin