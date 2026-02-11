CANLI YAYIN
ABD ve Batı bombaları ile İsrail soykırımı: Gazze'de 3 bin kişi "buharlaşmış"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Al Jazeera'nin yürüttüğü bir araştırma, ABD tarafından tedarik edilen ve 3.500 dereceye kadar ısınabilen termal ve termobarik mühimmatların, yaklaşık 3 bin Filistinliden geriye hiçbir iz bırakmadığını ortaya koydu.

10 Ağustos 2024 sabahının erken saatlerinde Yasmin Mahani, Gazze kentindeki Tabin Okulu'nun dumanlar yükselen enkazı arasında oğlunu arıyordu. Oğlu Saad'ı bulamadı. Sadece eşini çığlık atarken gördü, ancak Saad'dan geriye hiçbir iz yoktu.

Mahani, pazartesi günü yayımlanan Al Jazeera Arapça araştırmasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Camiye girdim ve kendimi etin ve kanın üzerine basarken buldum. Günlerce hastaneleri ve morgları dolaştım. Saad'dan hiçbir şey bulamadık. Gömecek bir beden bile yoktu. En zor kısmı buydu."

Mahani, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ve 72 binden fazla insanın hayatını kaybettiği savaşta sevdikleri tamamen ortadan kaybolan binlerce Filistinliden yalnızca biri.

Al Jazeera Arapça'nın "The Rest of the Story" adlı araştırmasına göre Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, Ekim 2023'te savaşın başlamasından bu yana 2.842 Filistinlinin "buharlaştığını" belgeledi. Bu kişilerin geriye yalnızca kan sıçraması ya da küçük et parçaları kaldı.

Uzmanlar ve tanıklar, bu durumu İsrail'in sistematik şekilde kullandığı, uluslararası alanda yasaklı olduğu belirtilen termal ve termobarik silahlara bağlıyor. Bu silahlar "vakum" ya da "aerosol bombası" olarak da biliniyor ve 3.500 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklar oluşturabiliyor.

KAN DONDURAN ADLİ HESAP

Haberde geçen 2.842 rakamının bir tahmin olmadığı, Gazze Sivil Savunması'nın yürüttüğü adli kayıt ve incelemelerin sonucu olduğu vurgulandı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Al Jazeera'ye ekiplerin saldırı noktalarında "eleme yöntemi" kullandığını söyledi.

Basal, "Hedef alınan eve giriyoruz ve içeride bulunması gereken kişi sayısını, çıkarılan cesetlerle karşılaştırıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir aile bize içeride beş kişi olduğunu söylüyorsa ve biz sadece üç cesedi sağlam şekilde çıkarabiliyorsak, kalan iki kişiyi ancak kapsamlı aramadan sonra, geriye sadece biyolojik izler kaldığında 'buharlaşmış' kabul ediyoruz. Duvarlardaki kan sıçramaları ya da kafa derisi gibi küçük parçalar gibi…"

YOK EDİŞİN KİMYASI

Araştırma, İsrail mühimmatındaki bazı kimyasal bileşimlerin insan bedenini saniyeler içinde küle çevirebildiğini ortaya koydu.

Rus askeri uzman Vasiliy Fatigarov, termobarik silahların sadece öldürmekle kalmadığını, maddeyi tamamen yok ettiğini söyledi.

Geleneksel patlayıcılardan farklı olarak bu silahların, önce yakıt bulutu yaydığını ve ardından bunun ateşlenerek büyük bir ateş topu ve vakum etkisi oluşturduğunu belirtti.

Fatigarov, "Yanma süresini uzatmak için kimyasal karışıma alüminyum, magnezyum ve titanyum tozları ekleniyor. Bu da patlamanın sıcaklığını 2.500 ile 3.000 derece arasına çıkarıyor" dedi.

Araştırmaya göre bu aşırı ısı çoğu zaman, ABD yapımı MK-84 gibi bombalarda kullanılan ve TNT ile alüminyum tozunun karışımından oluşan tritonal adlı patlayıcıdan kaynaklanıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir el-Burş ise insan vücudunun yaklaşık yüzde 80'inin sudan oluştuğunu hatırlatarak, aşırı sıcaklığın etkisini şöyle anlattı:

"Suyun kaynama noktası 100 derecedir. Bir beden, 3 bin derecenin üzerindeki enerjiye, büyük basınca ve oksidasyona maruz kalınca vücut sıvıları anında kaynar. Dokular buharlaşır ve küle dönüşür. Bu kimyasal olarak kaçınılmazdır."

BOMBALARIN ANATOMİSİ

Araştırmada, Gazze'de kullanıldığı tespit edilen ve bu "kaybolma" vakalarıyla ilişkilendirilen bazı ABD üretimi mühimmat türleri sıralandı:

MK-84 'HAMMER'

900 kilogram ağırlığında güdümsüz bir bomba. Tritonal içeriyor ve 3.500 dereceye kadar ısı üretebiliyor.

BLU-109 SIĞINAK DELİCİ BOMBA

Eylül 2024'te İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ancak saldırı düzenlediği El-Mevasi bölgesinde kullanıldı. Habere göre bu saldırıda 22 kişi buharlaştı.

Çelik gövdeye ve gecikmeli fünyeye sahip olan bu bomba, zemine gömüldükten sonra PBXN-109 patlayıcı karışımıyla infilak ediyor. Bu da kapalı alanlarda büyük bir ateş topu oluşturarak erişebildiği her şeyi yakıp kül ediyor.

GBU-39

Tabin Okulu saldırısında kullanılan hassas güdümlü bir süzülme bombası. AFX-757 patlayıcısını kullanıyor.

Fatigarov, "GBU-39 binanın yapısını nispeten sağlam bırakacak şekilde tasarlanmış, ancak içerideki her şeyi yok ediyor. Basınç dalgasıyla akciğerleri patlatıyor, termal dalgayla yumuşak dokuları yakıyor" dedi.

Sivil Savunma Sözcüsü Basal da, bedenlerin ortadan kaybolduğu bölgelerde GBU-39'un kanat parçalarını bulduklarını doğruladı.

"BU SADECE İSRAİL'İN SOYKIRIMI DEĞİL, KÜRESEL BİR SOYKIRIM"

Hukuk uzmanları, bu tür ayrım gözetmeyen silahların kullanılmasının yalnızca İsrail'i değil, aynı zamanda Batılı tedarikçileri de sorumluluk altına soktuğunu ifade etti.

Katar'daki Georgetown Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan avukat Diana Buttu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece İsrail'in değil, küresel bir soykırım."

Al Jazeera Forum kapsamında Doha'da konuşan Buttu, silah tedarik zincirinin suç ortaklığına işaret ettiğini savundu:

"ABD ve Avrupa'dan bu silahların sürekli sevk edildiğini görüyoruz. Bu silahların bir savaşçı ile bir çocuğu ayırt etmediğini biliyorlar, ama göndermeye devam ediyorlar."

Buttu, uluslararası hukuka göre sivillerle savaşçılar arasında ayrım yapamayan silahların kullanılmasının savaş suçu sayıldığını vurguladı.

Buttu, "Dünya İsrail'in bu yasaklı silahlara sahip olduğunu ve kullandığını biliyor. Soru şu: Neden hesap verebilirlik sisteminin dışında kalmasına izin veriliyor?" dedi.

ULUSLARARASI ADALETİN ÇÖKÜŞÜ

Araştırmaya göre Uluslararası Adalet Divanı'nın Ocak 2024'te İsrail'e karşı geçici tedbir kararları almasına ve İsrail'in soykırım eylemlerini önlemesini istemesine rağmen, saldırılar daha da arttı.

Ayrıca Kasım 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmasına rağmen, ölümler hız kesmedi.

Uluslararası hukuk profesörü Tarık Şandab, uluslararası adalet sisteminin "Gazze sınavında başarısız olduğunu" söyledi.

Şandab, "Ateşkes anlaşmasından [Ekim ayında] bu yana 600'den fazla Filistinli öldürüldü" dedi.

Savaşın kuşatma, açlık ve saldırılarla sürdüğünü belirten Şandab, "İlaç ve gıdaya yönelik abluka başlı başına insanlığa karşı suçtur" ifadelerini kullandı.

Şandab, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto gücüyle İsrail'e "dokunulmazlık" sağladığını savunurken, Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki evrensel yargı yetkisine sahip mahkemelerin siyasi irade olması halinde alternatif bir yol sunabileceğini söyledi.

"DÖRT ÇOCUĞUM BUHARLAŞTI"

Bureyc Mülteci Kampı'nda savaş sırasında dört çocuğunu kaybeden Rafiq Badran için ise teknik tanımların hiçbir anlamı yoktu. Çocuklarının cenazesinden geriye yalnızca küçük parçalar bulabildi.

Badran, gözyaşlarını tutarak şöyle konuştu:

"Dört çocuğum resmen buharlaştı. Onları milyon kere aradım. Bir parça bile kalmadı. Nereye gittiler?"

