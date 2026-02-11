ABD ve Batı bombaları ile İsrail soykırımı: Gazze'de 3 bin kişi "buharlaşmış"

Mahani, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ve 72 binden fazla insanın hayatını kaybettiği savaşta sevdikleri tamamen ortadan kaybolan binlerce Filistinliden yalnızca biri.

"Camiye girdim ve kendimi etin ve kanın üzerine basarken buldum. Günlerce hastaneleri ve morgları dolaştım. Saad'dan hiçbir şey bulamadık. Gömecek bir beden bile yoktu. En zor kısmı buydu."

10 Ağustos 2024 sabahının erken saatlerinde Yasmin Mahani, Gazze kentindeki Tabin Okulu'nun dumanlar yükselen enkazı arasında oğlunu arıyordu. Oğlu Saad'ı bulamadı. Sadece eşini çığlık atarken gördü, ancak Saad'dan geriye hiçbir iz yoktu.

Uzmanlar ve tanıklar, bu durumu İsrail'in sistematik şekilde kullandığı, uluslararası alanda yasaklı olduğu belirtilen termal ve termobarik silahlara bağlıyor. Bu silahlar "vakum" ya da "aerosol bombası" olarak da biliniyor ve 3.500 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklar oluşturabiliyor.

Al Jazeera Arapça'nın "The Rest of the Story" adlı araştırmasına göre Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, Ekim 2023'te savaşın başlamasından bu yana 2.842 Filistinlinin "buharlaştığını" belgeledi. Bu kişilerin geriye yalnızca kan sıçraması ya da küçük et parçaları kaldı.

"Bir aile bize içeride beş kişi olduğunu söylüyorsa ve biz sadece üç cesedi sağlam şekilde çıkarabiliyorsak, kalan iki kişiyi ancak kapsamlı aramadan sonra, geriye sadece biyolojik izler kaldığında 'buharlaşmış' kabul ediyoruz. Duvarlardaki kan sıçramaları ya da kafa derisi gibi küçük parçalar gibi…"

Basal, "Hedef alınan eve giriyoruz ve içeride bulunması gereken kişi sayısını, çıkarılan cesetlerle karşılaştırıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

Haberde geçen 2.842 rakamının bir tahmin olmadığı, Gazze Sivil Savunması'nın yürüttüğü adli kayıt ve incelemelerin sonucu olduğu vurgulandı.

YOK EDİŞİN KİMYASI

Araştırma, İsrail mühimmatındaki bazı kimyasal bileşimlerin insan bedenini saniyeler içinde küle çevirebildiğini ortaya koydu.

Rus askeri uzman Vasiliy Fatigarov, termobarik silahların sadece öldürmekle kalmadığını, maddeyi tamamen yok ettiğini söyledi.

Geleneksel patlayıcılardan farklı olarak bu silahların, önce yakıt bulutu yaydığını ve ardından bunun ateşlenerek büyük bir ateş topu ve vakum etkisi oluşturduğunu belirtti.

Fatigarov, "Yanma süresini uzatmak için kimyasal karışıma alüminyum, magnezyum ve titanyum tozları ekleniyor. Bu da patlamanın sıcaklığını 2.500 ile 3.000 derece arasına çıkarıyor" dedi.