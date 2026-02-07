Terörün ihanet tünelleri deşifre oldu! A Haber Suriye'deki o yer altı şehrine girdi: Dağın içine şehir kurmuşlar!

A Haber ekibi, Suriye'nin Ayn El-Arab kırsalında terör örgütü YPG'nin bir zamanlar ana karargahı ve mühimmat deposu olarak kullandığı, Suriye ordusu tarafından imha edilen devasa mağaraya girdi.Aynelarab kırsalında inşa edilen yapının büyüklüğü, terör örgütünün nasıl bir lojistik ağ kurduğunu kanıtlıyor.

TIRLARIN GİREBİLECEĞİ BÜYÜKLÜKTE İHANET TÜNELLERİ

Tünellerin derinliklerine araçla ilerleyen Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin Aynelarab kırsalında inşa ettiği yer altı şehri. Teröristler yer altına kilometrelerce uzunlukta, tırların bile rahatlıkla girebileceği büyüklükte tüneller yaptı. Bu tüneller her bir noktada ise sözde o karargahlara bağlanıyor" sözlerini kullandı.

Yapının büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Geçgel, ilk girişten itibaren yaklaşık 3 kilometre boyunca araçla ilerlenebildiğini vurguladı.