Terörün ihanet tünelleri deşifre oldu! A Haber Suriye'deki o yer altı şehrine girdi: Dağın içine şehir kurmuşlar!
A Haber ekibi, Suriye’nin Ayn El-Arab kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından inşa edilen devasa yer altı şehrini görüntüledi. Kilometrelerce uzanan tünellerden mühimmat depolarına, sözde eğitim sınıflarından lüks salonlara kadar her ayrıntının planlandığı bu karanlık yapı, terörün ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha ortaya koydu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ, canları pahasına girdikleri labirentlerde teröristlerin zihin yıkama faaliyetlerini ve kurdukları bombalı tuzakları anbean kayda aldı.
A Haber ekibi, Suriye'nin Ayn El-Arab kırsalında terör örgütü YPG'nin bir zamanlar ana karargahı ve mühimmat deposu olarak kullandığı, Suriye ordusu tarafından imha edilen devasa mağaraya girdi.Aynelarab kırsalında inşa edilen yapının büyüklüğü, terör örgütünün nasıl bir lojistik ağ kurduğunu kanıtlıyor.
TIRLARIN GİREBİLECEĞİ BÜYÜKLÜKTE İHANET TÜNELLERİ
Tünellerin derinliklerine araçla ilerleyen Mehmet Geçgel, "Burası teröristlerin Aynelarab kırsalında inşa ettiği yer altı şehri. Teröristler yer altına kilometrelerce uzunlukta, tırların bile rahatlıkla girebileceği büyüklükte tüneller yaptı. Bu tüneller her bir noktada ise sözde o karargahlara bağlanıyor" sözlerini kullandı.
Yapının büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Geçgel, ilk girişten itibaren yaklaşık 3 kilometre boyunca araçla ilerlenebildiğini vurguladı.
TERÖR KAMPLARINDA 'AVESTA' EĞİTİMİ: İNANÇ MÜHENDİSLİĞİ
Tünellerin içerisinde sadece askeri değil, ideolojik eğitimlerin de verildiği odalar bulundu. Sözde sınıflarda ele geçirilen materyallere dikkat çeken Geçgel, "İşte burası da teröristlerin sözde eğitim sınıfları. Birçok noktada Zerdüştlük kitaplarını görüyoruz ve bu 'Avesta' olarak adlandırılan Zerdüştlük eğitiminin verildiği kitaplarla karşılaşmak mümkün" ifadelerini kullandı. Tünellerin her köşesinde karşılaşılan bu kitaplar, örgütün militanlarını hangi karanlık ideolojiyle beslediğini bir kez daha kanıtladı.
HER KÖŞEDE ÖLÜM TUZAĞI: PATLAMAYA HAZIR BOMBALAR VE MÜHİMMAT
Tünellerin askeri eğitim ve lojistik merkez olarak kullanıldığını belirten Geçgel, karşılaştığı ağır mühimmat stoğunu, "Bakın yine diğer noktalarda olduğu gibi burada da yoğun mühimmatlar var. Roketler, roketatarlar... Burası askeri eğitim sınıfı" sözleriyle aktardı.
İçerideki ağır kokuya ve tehlikeye dikkat çeken muhabir, "Bir bomba var burada, patlamaya hazır bir bomba; el yapımı. Bazı noktalarda teröristlerin cansız bedenleri var" diyerek bölgedeki sıcak çatışmaların ve tehlikenin izlerini paylaştı.