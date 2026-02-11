ABD-İran Maskat görüşmeleri sırasında Tahran devlet televizyonundan mesaj

Umman’ın başkenti Maskat’ta sürmekte olan ABD–İran müzakereleri, Tahran’daki devlet televizyonunun stüdyolarına da taşındı. İran devlet kanalı, canlı yayında El Fettah füzelerini sergileyerek Washington’a sert mesajlar verdi. Bu gelişme, diplomatik temasların sürdüğü kritik bir dönemde yaşanıyor.

ABD ile İran arasındaki temaslar, son aylarda bir dizi aralıksız görüşmeyle devam ediyor. Nükleer program başta olmak üzere bölgesel gerilimlerin azaltılması amacıyla yürütülen müzakereler, Umman'ın Maskat kentinde dolaylı formatta yapılıyor; İran'ın nükleer dosyası ve yaptırımların kaldırılması temel gündem maddelerini oluşturuyor.

İran devlet televizyonunun stüdyosundan yapılan bu gösterim, dışa açık bir mesaj olarak yorumlanıyor. Devlet kanalı, program sırasında El Fettah füzelerini ortaya koyarak hem Tahran'ın savunma kapasitesine vurgu yaptı hem de müzakerelerdeki beklentilerini sert bir dille ifade etti. Bu yayının, müzakerelerin farklı alanlara kaydığına veya pazarlık kozu olarak silah yeteneklerinin gündeme getirildiğine işaret ettiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Diplomasi cephesinde ise taraflar henüz somut bir ilerleme açıklamadı. İran, müzakerelerde yalnızca nükleer dosyanın ele alınacağını belirtirken, füze kapasitesinin görüşme kapsamına alınmayacağını da resmen duyurmuştu. İran Dışişleri sözcüsü, savunma ve füze kabiliyetlerinin ABD ile müzakere edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Uluslararası gözlemciler, bu tür görüntülerin hem iç kamuoyuna hem de dış politikada muhataplara güçlü mesajlar verme amacı taşıdığını değerlendiriyor. Özellikle iki ülke arasında uzun süredir devam eden nükleer ve bölgesel gerilimlerin devam ettiği bir dönemde bu tarz yayınların diplomasiyle sert güç arasındaki çizgiyi bulanıklaştırabileceği ifade ediliyor.