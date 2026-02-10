Venezuela'daki siyasi tutuklular serbest

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, aralık aralarından bu yana siyasi tutukluların da bulunduğu 897 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre Cabello, çocukların aralıklarının bu yana 897 tutukluyu serbest bıraktığını, 1 kişinin hapis dışında hiçbir muhalifin bulunmadığını savundu.



Cabello, tekrar tutuklanan eski muhalif milletvekili Juan Pablo Guanipa'nın tahliye şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bazı siyasetçiler istediklerini her şeyi yapabileceklerini ve bölgede karıştırabileceklerini sandı." bölgede kullanıldı.



Muhalefet lideri Maria Corina Machado, konuyla ilgili olarak hükümete tepki göstererek, "Sivil giyimli, ağır silahlı kişiler 4 araçla geldi ve kendisini zorla götürdü. Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Guanipa'nın oğlu Ramon Guanipa da açıklamasında, babasının kimliği belirsiz kişiler tarafından götürüldüğünü dile getirerek, "Şu ana kadar babasının akıbetine ilişkin resmi bir duruma sahipti" dedi.

NE OLMUŞTU?



New York Times gazetesinin haberine göre, Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal'in yöneticisi Alfredo Romero, cezaevlerinden serbest bırakılan siyasi tutukluların olduğu aktarılmıştı.



Romero, geçici hükümet ülkelerinin dün en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurmuştu.



Serbest bırakılanlar arasında Juan Pablo Guanipa ve Perkins Rocha gibi muhaliflerin isimleri yer alıyordu.

VENEZUELA'DAKİ TUTUKLULAR



Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yönetimi döneminde, ABD ile silahlı saldırılar kapsamında ihbar gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyordu.



ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik girişimlerde bulunmuştu ve geçen yıl bu yeteneği özel yetkili Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD'li vatandaş yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.



Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkelerde birkaç ABD vatandaşı daha halktan alınmıştı.