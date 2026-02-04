ANALİZ | Vietnam'dan Venezuela'ya ABD'nin müdahale tarihi! Demokrasi vaadiyle gelen kaos

1991 yılına gelindiğinde ise sahne bu kez Irak'tı. Dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush, "Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Birleşmiş Milletler'in Saddam'ın Kuveyt'ten hemen ve kayıtsız şartsız ayrılması için aldığı kararı uygulamaya koymaya hazır" ifadelerini kullandı. Petrol kuyularının yandığı, milyonlarca mültecinin yollara düştüğü bu savaş, Ortadoğu'da yeni bir istikrarsızlık döneminin başlangıcı oldu.

11 EYLÜL SONRASI AFGANİSTAN: 20 YILLIK BİTMEYEN İŞGAL

2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarını fırsat bilen ABD, "demokrasi" bahanesini bir kenara bırakarak doğrudan "terörle mücadele" konseptine geçti. Başkan George W. Bush, "Bugün ulusal bir trajedi yaşıyoruz. İki uçak, ülkemizi hedef alan terör saldırısında Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı. Bu saldırıları gerçekleştirenlerin peşine düşülmesi talimatını verdim" diyerek Afganistan müdahalesinin fitilini ateşledi.

ABD'nin en uzun ve en maliyetli savaşı olan Afganistan işgali, 20 yılın ardından Kabil Havalimanı'ndaki ibretlik görüntülerle ve Taliban'ın yeniden yönetimi ele geçirmesiyle sonuçlandı.

KİTLE İMHA SİLAHI YALANI VE LİBYA'DA LİNÇ EDİLEN GELECEK

2003'te "Kitle imha silahı" yalanıyla Irak'a ikinci kez giren ABD, bu silahları hiçbir zaman bulamadı ancak koca bir ülkeyi mezhep savaşlarına ve terör örgütlerinin kucağına itti. George W. Bush, "Şu anda Amerikan ve koalisyon güçleri askeri operasyonların erken aşamalarındadır. Irak'ı silahsızlandırmak, halkını özgürleştirmek ve dünyayı büyük bir tehlikeden korumak için buradayız" sözleriyle operasyonu savundu. Benzer bir senaryo 2011'de Libya'da yaşandı. "Sivilleri koruma" adı altında Kaddafi'yi hedef alan müdahale, Libya'nın fiilen bölünmesi ve 42 yıllık dönemin linç görüntüleriyle kapanmasıyla sonuçlandı.

TRUMP DÖNEMİ: MASKE DÜŞTÜ, NİYET BELLİ OLDU

ABD'nin müdahale bahâneleri Donald Trump döneminde ise yerini daha açık bir sömürü diline bıraktı. Venezuela'da Maduro yönetimini açıkça hedef alan ve "Venezuela'da Maduro'nun günleri sayılı" diyen Trump, müdahalelerin asıl sebebinin doğal kaynaklar olduğunu gizleme gereği duymadı. Bugüne kadar her müdahalede farklı bir gerekçe sunulsa da, Vietnam'dan Suriye'ye kadar değişmeyen tek şey; ABD postallarının bastığı topraklarda kalan yıkım, gözyaşı ve cevapsız sorular oldu.