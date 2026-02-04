CANLI YAYIN
ANALİZ | Vietnam'dan Venezuela'ya ABD'nin müdahale tarihi! Demokrasi vaadiyle gelen kaos

ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

Amerika Birleşik Devletleri, on yıllardır "demokrasi, özgürlük ve güvenlik" maskesi altında dünyanın dört bir yanına askeri müdahale ve işgal politikalarıyla kaos taşımaya devam ediyor. Vietnam'dan Irak'a, Afganistan'dan Libya'ya kadar uzanan bu kanlı sicil; milyonlarca sivilin ölümü, yıkılan devlet otoriteleri ve bitmek bilmeyen istikrarsızlıklarla dolu. Washington yönetiminin her müdahalesi için uydurduğu farklı kılıflar, günün sonunda yerini insani krizlere ve sömürülen doğal kaynaklara bırakıyor. ABD'nin işgal politikalarını ve geride bıraktığı yıkımı "Analiz" haberimizde mercek altına alıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri… Resmî söylemlerinde demokrasi, özgürlük ve güvenlik vurgusu yapan Washington yönetimi, bugüne kadar müdahale ettiği birçok ülkeye kaostan başka bir şey getirmedi. Geride kalan onlarca yıl; askerî müdahaleler ve işgal girişimleriyle anılıyor.

VİETNAM'DAN VENEZUELA'YA ABD'NİN MÜDAHALE TARİHİ

Amerika Birleşik Devletleri, on yıllardır "demokrasi, özgürlük ve güvenlik" maskesi altında dünyanın dört bir yanına askeri müdahale ve işgal politikalarıyla kaos taşımaya devam ediyor. Vietnam'dan Irak'a, Afganistan'dan Libya'ya kadar uzanan bu kanlı sicil; milyonlarca sivilin ölümü, yıkılan devlet otoriteleri ve bitmek bilmeyen istikrarsızlıklarla dolu. Washington yönetiminin her müdahalesi için uydurduğu farklı kılıflar, günün sonunda yerini insani krizlere ve sömürülen doğal kaynaklara bırakıyor.

VİETNAM: SOĞUK SAVAŞ'IN EN KANLI CEPHESİ
1960'lı yıllarda komünizm tehdidini bahane ederek Vietnam'a asker gönderen ABD, tarihin en büyük yıkımlarından birine imza attı. Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, "Kongre'den acilen, hükümetimizin Güneydoğu Asya'da özgürlüğü desteklemesi ve barışı savunmak için gerekli olan tüm önlemleri alma kararlılığında birleştiğini açıkça ortaya koyan bir karar tasarısını kabul etmesini talep ediyorum" sözleriyle savaşa resmiyet kazandırdı.

Yaklaşık 20 yıl süren ve bir milyondan fazla sivilin hayatını kaybettiği savaşın sonunda ABD, arkasında 58 bin ölü bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı.

PANAMA VE IRAK: BİR CIA AJANINDAN SADDAM'A UZANAN BAHANELER
ABD'nin stratejik çıkarları uğruna dostlarını bile nasıl hedef aldığı Panama müdahalesinde bir kez daha görüldü. Kendi eğittiği eski CIA ajanı Manuel Noriega'yı, çıkarlarıyla ters düştüğü an uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle deviren Washington, Panama Kanalı üzerindeki hakimiyetini korumak için binlerce sivili evsiz bıraktı.

1991 yılına gelindiğinde ise sahne bu kez Irak'tı. Dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush, "Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Birleşmiş Milletler'in Saddam'ın Kuveyt'ten hemen ve kayıtsız şartsız ayrılması için aldığı kararı uygulamaya koymaya hazır" ifadelerini kullandı. Petrol kuyularının yandığı, milyonlarca mültecinin yollara düştüğü bu savaş, Ortadoğu'da yeni bir istikrarsızlık döneminin başlangıcı oldu.

11 EYLÜL SONRASI AFGANİSTAN: 20 YILLIK BİTMEYEN İŞGAL
2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarını fırsat bilen ABD, "demokrasi" bahanesini bir kenara bırakarak doğrudan "terörle mücadele" konseptine geçti. Başkan George W. Bush, "Bugün ulusal bir trajedi yaşıyoruz. İki uçak, ülkemizi hedef alan terör saldırısında Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı. Bu saldırıları gerçekleştirenlerin peşine düşülmesi talimatını verdim" diyerek Afganistan müdahalesinin fitilini ateşledi.

ABD'nin en uzun ve en maliyetli savaşı olan Afganistan işgali, 20 yılın ardından Kabil Havalimanı'ndaki ibretlik görüntülerle ve Taliban'ın yeniden yönetimi ele geçirmesiyle sonuçlandı.

KİTLE İMHA SİLAHI YALANI VE LİBYA'DA LİNÇ EDİLEN GELECEK
2003'te "Kitle imha silahı" yalanıyla Irak'a ikinci kez giren ABD, bu silahları hiçbir zaman bulamadı ancak koca bir ülkeyi mezhep savaşlarına ve terör örgütlerinin kucağına itti. George W. Bush, "Şu anda Amerikan ve koalisyon güçleri askeri operasyonların erken aşamalarındadır. Irak'ı silahsızlandırmak, halkını özgürleştirmek ve dünyayı büyük bir tehlikeden korumak için buradayız" sözleriyle operasyonu savundu. Benzer bir senaryo 2011'de Libya'da yaşandı. "Sivilleri koruma" adı altında Kaddafi'yi hedef alan müdahale, Libya'nın fiilen bölünmesi ve 42 yıllık dönemin linç görüntüleriyle kapanmasıyla sonuçlandı.

TRUMP DÖNEMİ: MASKE DÜŞTÜ, NİYET BELLİ OLDU
ABD'nin müdahale bahâneleri Donald Trump döneminde ise yerini daha açık bir sömürü diline bıraktı. Venezuela'da Maduro yönetimini açıkça hedef alan ve "Venezuela'da Maduro'nun günleri sayılı" diyen Trump, müdahalelerin asıl sebebinin doğal kaynaklar olduğunu gizleme gereği duymadı. Bugüne kadar her müdahalede farklı bir gerekçe sunulsa da, Vietnam'dan Suriye'ye kadar değişmeyen tek şey; ABD postallarının bastığı topraklarda kalan yıkım, gözyaşı ve cevapsız sorular oldu.

