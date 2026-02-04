ANALİZ | Vietnam'dan Venezuela'ya ABD'nin müdahale tarihi! Demokrasi vaadiyle gelen kaos
Amerika Birleşik Devletleri, on yıllardır "demokrasi, özgürlük ve güvenlik" maskesi altında dünyanın dört bir yanına askeri müdahale ve işgal politikalarıyla kaos taşımaya devam ediyor. Vietnam'dan Irak'a, Afganistan'dan Libya'ya kadar uzanan bu kanlı sicil; milyonlarca sivilin ölümü, yıkılan devlet otoriteleri ve bitmek bilmeyen istikrarsızlıklarla dolu. Washington yönetiminin her müdahalesi için uydurduğu farklı kılıflar, günün sonunda yerini insani krizlere ve sömürülen doğal kaynaklara bırakıyor. ABD'nin işgal politikalarını ve geride bıraktığı yıkımı "Analiz" haberimizde mercek altına alıyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri… Resmî söylemlerinde demokrasi, özgürlük ve güvenlik vurgusu yapan Washington yönetimi, bugüne kadar müdahale ettiği birçok ülkeye kaostan başka bir şey getirmedi. Geride kalan onlarca yıl; askerî müdahaleler ve işgal girişimleriyle anılıyor.
VİETNAM: SOĞUK SAVAŞ'IN EN KANLI CEPHESİ
1960'lı yıllarda komünizm tehdidini bahane ederek Vietnam'a asker gönderen ABD, tarihin en büyük yıkımlarından birine imza attı. Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, "Kongre'den acilen, hükümetimizin Güneydoğu Asya'da özgürlüğü desteklemesi ve barışı savunmak için gerekli olan tüm önlemleri alma kararlılığında birleştiğini açıkça ortaya koyan bir karar tasarısını kabul etmesini talep ediyorum" sözleriyle savaşa resmiyet kazandırdı.
Yaklaşık 20 yıl süren ve bir milyondan fazla sivilin hayatını kaybettiği savaşın sonunda ABD, arkasında 58 bin ölü bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı.
PANAMA VE IRAK: BİR CIA AJANINDAN SADDAM'A UZANAN BAHANELER
ABD'nin stratejik çıkarları uğruna dostlarını bile nasıl hedef aldığı Panama müdahalesinde bir kez daha görüldü. Kendi eğittiği eski CIA ajanı Manuel Noriega'yı, çıkarlarıyla ters düştüğü an uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle deviren Washington, Panama Kanalı üzerindeki hakimiyetini korumak için binlerce sivili evsiz bıraktı.