Uzun yıllar Fransız sömürgesi altında kalan Vietnam, bağımsızlık mücadelesini kazansa da bu kez ABD'nin "komünizm tehdidi" bahanesine kurban edildi. Washington yönetimi, komünizmin yayılmasını engelleme iddiasıyla bölgeye asker yığdı. Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, Kongre'den sürekli bir kararname talep ederek , "Hükümetimizin Güneydoğu Asya'da barışı savunmak ve özgürlüğü desteklemek için gerekli tüm yetkilerle donatılmasını istiyorum. Her iki partinin liderlerinden de böyle bir kararnamenin hızla hazırlanması ve ezici bir destekle kabul edilmesi için yardım bekliyorum" diye konuştu. Yaklaşık 20 yıl süren savaşta 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybederken, ABD 58 bin askerini kaybederek Vietnam'dan çekilmek zorunda kaldı.

"Demokrasi", "özgürlük" ve "insan hakları" söylemleriyle dünyanın farklı bölgelerine askeri müdahalelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam'dan Afganistan'a uzanan süreçte geride milyonlarca sivil kayıp, yıkılmış şehirler ve çökmüş devletler bıraktı. Washington yönetimi her dönemde farklı gerekçeler öne sürse de, yürütülen operasyonların ortak paydasında işgal, kaos ve sömürü yer aldı.

Takvimler 1989'u gösterdiğinde ABD'nin hedefinde bu kez Panama Kanalı vardı. Uzun yıllar CIA ajanı olarak kullanılan Manuel Noriega, ABD'nin çıkarlarıyla ters düşmesiyle birlikte bir anda "diktatör" ve "uyuşturucu kaçakçısı" ilan edildi. Yabancı siyasi temsilciler, "Bay Noriega ile ciddi müzakereler yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar nahoş olsa da, onun görevden ayrılmasını sağlamak için iddianamelerin ertelenmesini bile izliyorum. Çünkü orada kalması, diktatörce uygulamalarının devam etmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. 20 Aralık gecesi Panama'ya 442 bomba yağdı. Binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı ve ülke parçalı bir işgal sürecine sürüklendi.

KÖRFEZ SAVAŞI: "ÇÖL KALKANI" ALTINDA PETROL OPERASYONU

1991 yılında dünya, savaşların ilk kez küresel çapta canlı yayınlandığı bir sürece tanıklık etti. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Batı'nın askeri iştahı kabardı. Dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush, "Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Saddam Hüseyin'in Birleşmiş Milletler kararlarına uymaması nedeniyle harekete geçti" şeklinde konuştu.

Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ise, "Bu bir savaş ilanı değildir. Fransa'da savaş ilan edilmemiştir. Mesele, Fransa'nın Birleşmiş Milletler kararlarını uygulayıp uygulamayacağıdır" dedi. Ancak operasyonların arkasındaki asıl hedefin demokrasi değil, petrol kaynakları olduğu ortaya çıktı.

Bush, daha sonra yaptığı açıklamada, "Müttefik hava kuvvetleri Irak ve Kuveyt'teki askeri hedeflere saldırı başlattı. Kuveyt ezildi ve işgal edildi. Saddam Hüseyin'in Kuveyt'ten çekilmeye niyeti olmadığı anlaşıldı" diye ifade etti.