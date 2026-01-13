Rusya'nın ürkütücü hava savunma sistemleri neden Venezuela'da çalışmadı? ABD basını yazdı: Meğer Ruslar...

Gazeteye konuşan mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, Pentagon harekâtı başlatmadan çok önce Venezuela hava sahası sanılandan çok daha savunmasız durumdaydı.

S-300'LER VİTRİNDEYDİ, GÖKYÜZÜ SAVUNMASIZ KALDI

Venezuela'nın Rusya'dan aldığı ve uzun yıllar boyunca propaganda malzemesi yaptığı S-300 ve Buk-M2 hava savunma sistemleri, Caracas–Moskova ittifakının sembolü olarak sunuluyordu. Bu silahlar, Rusya'nın ABD'ye rakip olarak Batı Yarımküre'de güç kazandığının da göstergesi sayılıyordu.

2009 yılında, Washington'la tansiyonun yükseldiği bir dönemde Venezuela bu sistemleri büyük törenlerle satın aldığını duyurmuştu. Dönemin Devlet Başkanı Hugo Chávez, Rus füzelerini "ABD saldırganlığına karşı caydırıcı kalkan" olarak tanımlamıştı.