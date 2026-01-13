Rusya'nın ürkütücü hava savunma sistemleri neden Venezuela'da çalışmadı? ABD basını yazdı: Meğer Ruslar...
New York Times'ın kapsamlı analizine göre, Venezuela'nın Rusya'dan aldığı ileri düzey hava savunma sistemleri ABD operasyonu sırasında neredeyse kör oldu. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer ve uzmanlar, çarpıcı bir iddiada bulundu. Buna göre Moskova, Venezuela'da sistemi bilerek devreye sokmamış olabilir.
ABD basını, Venezuela'da yaşanan askeri çöküşün perde arkasını yazdı. New York Times, ABD güçlerinin Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakaladığı operasyon sırasında, Venezuela'nın Rus yapımı gelişmiş hava savunma sistemlerinin radara bile bağlı olmadığını ortaya koydu.
Gazeteye konuşan mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, Pentagon harekâtı başlatmadan çok önce Venezuela hava sahası sanılandan çok daha savunmasız durumdaydı.
S-300'LER VİTRİNDEYDİ, GÖKYÜZÜ SAVUNMASIZ KALDI
Venezuela'nın Rusya'dan aldığı ve uzun yıllar boyunca propaganda malzemesi yaptığı S-300 ve Buk-M2 hava savunma sistemleri, Caracas–Moskova ittifakının sembolü olarak sunuluyordu. Bu silahlar, Rusya'nın ABD'ye rakip olarak Batı Yarımküre'de güç kazandığının da göstergesi sayılıyordu.
2009 yılında, Washington'la tansiyonun yükseldiği bir dönemde Venezuela bu sistemleri büyük törenlerle satın aldığını duyurmuştu. Dönemin Devlet Başkanı Hugo Chávez, Rus füzelerini "ABD saldırganlığına karşı caydırıcı kalkan" olarak tanımlamıştı.
Ancak New York Times'ın ulaştığı bilgiler, bu "kalkanın" büyük ölçüde kâğıt üzerinde kaldığını ortaya koydu.
ABD OPERASYONUNDA SİSTEMLER ÇALIŞMIYORDU
Gazeteye konuşan dört mevcut ve eski üst düzey ABD'li yetkiliye göre Venezuela, dünyanın en gelişmiş uçaksavar sistemlerinden biri olan S-300'leri ve Buk savunma sistemlerini ne düzgün şekilde işletebildi ne de bakımını yapabildi.
Bu nedenle Pentagon'un "Mutlak Kararlılık" adlı operasyonu sırasında Venezuela hava sahası neredeyse tamamen savunmasız kaldı.