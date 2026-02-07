PERSPEKTİF | ABD'nin Batı yarımküre hayalleri! Trump yeni dünya düzenini mi inşa ediyor?

Dünya siyasetinin merkezine oturan Grönland krizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın alma veya askeri müdahale seçeneklerini masaya sürmesiyle yeni bir boyut kazandı. Washington'ın "Batı Yarımküre liderliği" stratejisi kapsamında Grönland'ı stratejik bir kale olarak görmesi, Avrupa ve NATO nezdinde büyük bir deprem etkisi yarattı. Danimarka ve müttefiklerinden gelen sert tepkiler, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan güvenlik mimarisinin çökme ihtimalini bir kez daha gündeme getirdi.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI VE "DONROE DOKTRİNİ"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki kararlılığını her fırsatta dile getirirken, "Grönland'a ulusal güvenlik amaçlarımız için ihtiyacımız var. Çok stratejik bir öneme sahip. Şu anda Grönland'ın her yeri Rus ve Çin gemileriyle dolu" ifadelerini kullandı. ABD'NİN BATI YARIMKÜRE HAYALLERİ! Uzmanlar, Trump'ın bu hamlesini James Monroe tarafından 1823'te ortaya atılan doktrinin güncellenmiş bir hali olarak yorumluyor. Washington'ın bu yeni stratejisi, sadece Avrupalı sömürgecileri değil, bölgedeki her türlü yabancı varlığı "tehdit" olarak tanımlıyor.

NATO İÇİN YOLUN SONU MU?

Grönland krizi, müttefikler arasındaki güveni sarsarak NATO'nun varlığını tartışmaya açtı. DIPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, "İki müttefik arasında bir toprak üzerinden satın alma ile başlayan söylemler, sonu güç kullanmaya kadar gidebilir. Güç kullanma söz konusu olduğunda bu, NATO için sonun başlangıcı ve belki de doğrudan son olabilir" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ABD'nin hamlesini ciddiye aldıklarını belirterek, "Eğer ABD başka bir NATO ülkesine askeri olarak saldırmayı seçerse her şey durur. Yani NATO'muz ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri sağlanan güvenlik de dahil olmak üzere her şey durur" ifadelerini kullandı.