Yunanistan'dan FETÖ ve PKK kararı: Firarilerin oturum izni reddedilmeye başlandı
Yunanistan, ülkedeki FETÖ ve PKK üyelerinin oturma izinlerinin uzatılmasını durdurdu. Yunan basınında yer alan haberlere göre taleplerin reddedilmeye başlandığı bildirilirken gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınmacı olarak oturma izni alan çok sayıda terör örgütü üyesi, süresi dolan oturum izinlerini uzatma talebinde bulunduklarında Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının ret kararı ile karşılaştı.
İRTİCA BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Yunan hükümeti 2025'te "ulusal güvenlik ve kamu düzenine tehdit" gerekçesiyle iltica hakkını iptal ettiği Türk vatandaşı sayısı 44 oldu. Aynı gerekçeyle iltica hakkı iptal edilen Türk vatandaşı sayısının 2023'te 1, 2024'te 2 olduğu belirtildi.
"Greekcitytimes" haber sitesinde yer alan habere göre de Türkiye'den Yunanistan'a yapılan iltica başvurularının kabul oranında son yıllarda sert düşüş yaşandı. Yunanistan, 2023'te Türk vatandaşlarınca yapılan iltica başvurularından yüzde 60,9'una onay verirken, 2025'te bu oran yüzde 4,7'ye düştü.
Yunan basınına göre yetkililer, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile iltisaklı kişilere geçmişte verilen iltica haklarını da tekrar gözden geçirmeye başladı.
FETÖ-PKK FİRARİLERİ İÇİN ÇEMBER DARALDI
A Haber muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'daki son gelişmeleri aktardı.
"Atina yönetimi birden bir U dönüşü yaptı. Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde ilk helikopter nereye inmişti? Dedeağaç'a. Kimi getirmişti? FETÖ terör örgütü üyelerini. Oradan da Atina'ya. Yani kucak açtılar, Atina'ya topladılar ama bunun öncesine de bakacak olursak PKK terör örgütü mensupları sürekli Lavrion kampında ve Atina dışında eğitiliyordu. Daha sonra da kanlı eylemlerini gerçekleştirmek üzere, masum insanları öldürmek üzere şeye geçiyordu, Türkiye'ye geçiyordu. Ancak şimdi ne oldu? Birden 44 kişinin, özellikle FETÖ terör örgütü üyesi olduğu 44 kişinin –ki daha önce onlara oturum verildi, hatta çalışma izni verildi, süresiz oturum alanlar oldu, vatandaşlığa başvuranlar oldu– 44 kişinin bunlar iptal edildi. Ve derhal sıkı bir kontrol başlatıldı.
"ULUSAL TEHLİKE OLARAK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"
2013 yılından sonra Türkiye'den Yunanistan'da bu siyasi sığınma talebi Yunanistan'da yaklaşık yüzde 13.6 civarındaydı. Ancak son bir yıl içerisinde, hatta 6 ay içerisinde yüzde 1.6'ya düşürüldü. Bu da devlet güvenliği gerekçesiyle, ulusal güvenliğin tehlikede olduğunu. Gelen FETÖ terör örgütü üyelerinin arasında tabii ki DHKP-C'yle bağlantıları da Yunanistan çözdü. Onun yanı sıra PKK üyeleriyle de bağlantılarını çözdü ve bir ulusal tehlike olarak gördü bunu. Dolayısıyla bunların içinden bazılarını da Ekim 2024'te bazı belgelere ulaşarak Mossad ve CIA'de çalıştıkları, CIA'e bilgi aktardıkları iddia ediliyor.