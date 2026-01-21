İsrail ve Yunanistan’dan şer ittifakı! Gündemde Türkiye var: Gizli askeri planlar ortaya saçıldı

Gazze'de kadın, çocuk demeden binlerce sivili hedef alan saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda "soykırımcı" olarak anılan İsrail, bu süreçte diplomatik yalnızlığını kırmak için Atina'da Yunan yetkililerle yan yana poz verdi.

Haberde, İsrail'in Yunanistan'a sunduğu tekliflerin yalnızca savunma iş birliğiyle sınırlı olmadığı; Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan uzun vadeli bir askeri mimariyi kapsadığı belirtildi.

Özellikle LORA balistik füzelerinin, gelişmekte olan Türk balistik kapasitesine karşı "denge unsuru" olarak öne çıkarıldığı, hatta İsrail'in ortak üretim dahil her seçeneği masaya koymaya hazır olduğu ifade edildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ İÇİN 'KALKAN VE KILIÇ' PLANI

Haberde, İsrail'in Yunanistan'a sunduğu hava savunma ağının; David's Sling, Barak MX, Spyder ve ilerleyen aşamada Arrow sistemlerini kapsadığı aktarıldı. Bu yapı ile İHA'lardan seyir füzelerine, balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı çok katmanlı bir savunma hedefleniyor.

NemesisHD, Yunan tarafının bu paketlerin bazı kritik başlıkları için imza aşamasına yaklaştığını ve bunun Türkiye açısından Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim hattı anlamına geldiğini vurguladı.