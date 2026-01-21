İsrail ve Yunanistan’dan şer ittifakı! Gündemde Türkiye var: Gizli askeri planlar ortaya saçıldı
Gazze'de binlerce masum sivilin katledilmesi nedeniyle uluslararası alanda giderek daha fazla izole edilen İsrail, bu yalnızlığını Türkiye karşıtlığı üzerinden Yunanistan'la kurduğu askeri ittifakla aşmaya çalışıyor. Atina'da gerçekleştirilen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias görüşmesinde, perde arkasında Türkiye'yi hedef alan kapsamlı askeri ve stratejik planların masaya yatırıldığı iddia edildi.
Gazze'de kadın, çocuk demeden binlerce sivili hedef alan saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda "soykırımcı" olarak anılan İsrail, bu süreçte diplomatik yalnızlığını kırmak için Atina'da Yunan yetkililerle yan yana poz verdi.
Yunanistan basını NemesisHD'nin aktardığına göre, kamuoyuna "Doğu Akdeniz'de istikrar" mesajları verilse de, görüşmenin gerçek gündemini Türkiye'ye karşı askeri caydırıcılık arayışı oluşturdu.
Haberde, İsrail'in Yunanistan'a sunduğu tekliflerin yalnızca savunma iş birliğiyle sınırlı olmadığı; Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan uzun vadeli bir askeri mimariyi kapsadığı belirtildi.
TÜRKİYE'YE KARŞI ASKERİ PAKET: BALİSTİK FÜZELERDEN F-35 TEKNOLOJİSİNE
NemesisHD'ye göre İsrail, Yunanistan'a;
- LORA balistik füzeleri,
- Yunanistan'ın tedarik edeceği F-35 savaş uçaklarına İsrail menşeli ileri teknolojilerin entegrasyonu,
- Çok katmanlı hava ve balistik füze savunma sistemleri,
- Gelişmiş anti-drone (İHA karşıtı) çözümler içeren kapsamlı bir askeri paket sundu.
Özellikle LORA balistik füzelerinin, gelişmekte olan Türk balistik kapasitesine karşı "denge unsuru" olarak öne çıkarıldığı, hatta İsrail'in ortak üretim dahil her seçeneği masaya koymaya hazır olduğu ifade edildi.
EGE VE DOĞU AKDENİZ İÇİN 'KALKAN VE KILIÇ' PLANI
Haberde, İsrail'in Yunanistan'a sunduğu hava savunma ağının; David's Sling, Barak MX, Spyder ve ilerleyen aşamada Arrow sistemlerini kapsadığı aktarıldı. Bu yapı ile İHA'lardan seyir füzelerine, balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı çok katmanlı bir savunma hedefleniyor.
NemesisHD, Yunan tarafının bu paketlerin bazı kritik başlıkları için imza aşamasına yaklaştığını ve bunun Türkiye açısından Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim hattı anlamına geldiğini vurguladı.