Dijital izleme çalışmaları sonuç verdi! 2 FETÖ hesabı daha deşifre edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca yönetilen 2 yeni sosyal medya hesabı daha deşifre edildi.

Türkiye'nin dezenformasyon ve terör örgütlerinin dijital faaliyetlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü propagandası yapan bu hesaplara erişim engeli getirdi. Yetkililer, hafta boyunca yapılan operasyonlar kapsamında erişime kapatılan FETÖ hesaplarının sayısının 387'ye ulaştığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı bünyesinde yürütülen teknik takipler ve açık kaynak araştırmaları, bu hesapların örgütsel stratejiler doğrultusunda kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları, terör örgütlerinin "bağımsız kullanıcı" veya "haber hesabı" maskesi arkasına sığınarak toplumsal huzuru bozmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, dijital mecraların terörden arındırılması ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması için bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.