Ankara'da kritik zirve! Yunanistan Başbabakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Ankara'da kritik zirve! Yunanistan Başbabakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor. Miotakis Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ve Yunanistan’ın yapmaya çalıştığı farklı iş birlikleri masadaki önemli başlıklar arasında olacak. Türkiye-Yunanistan ilişkileri de konuşulacak.Görüşmeye ilişkin detayları A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktardı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önümüzdeki hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i Ankara'da kabul edecek.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Son dönemde iki ülke arasında esen sert rüzgarlara dair görüşmeler olacak. Doğu Akdeniz ve bölgede Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı farklı iş birlikleri masadaki önemli başlıklar arasında. Türkiye-Yunanistan ilişkileri de görüşmenin ana başlıkları arasında yer alıyor.

ZİRVE ÖNCESİ ATİNA'DA 'TAVİZ' PANİĞİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önümüzdeki hafta Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı kritik ziyaret öncesi, Yunan basını ve bazı çevreler ortalığı karıştırmaya başladı. Türkiye'nin Ege'deki NAVTEX ilanını bahane ederek adeta bir yaygara koparan Yunan medyası, Atina hükümetini daha masaya oturmadan "Türkiye'ye taviz vermekle" suçlayarak diyalog zeminini dinamitlemeye çalışıyor. Yunanistan'daki aklıselim sesler ise bu tür gerilim politikalarının en çok Atina'ya zarar verdiğini belirtirken, Ankara'nın "kazan-kazan" ve iş birliği çağrısını yinelemesi bekleniyor. Görüşmeye ilişkin detayları A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktardı.

NAVTEX DE MASADA

Türkiye ve Yunanistan arasında yüksek düzeyli iş birliği toplantılarının bir yenisi için geri sayım başlarken, gündemin en sıcak maddesini Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilan ettiği NAVTEX oluşturuyor. Türkiye'nin hidrokarbon araştırma faaliyetleri için süresiz olarak duyurduğu ilana karşılık Atina yönetimi temkinli bir duruş sergiliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı kaynakları, NAVTEX'i, "yasa dışı" olduğunu öne süren açıklamalarla geçiştirse de, Yunan basını durumu bir kriz algısı oluşturmak için kullanıyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunan medyasının, Türkiye'nin, "Ege'nin göbeğinde, bizim egemenlik haklarımızın ortasında" NAVTEX ilan ettiğini iddia ederek veryansın ettiğini bildirdi.

YUNAN MEDYASINDA ALGI ÇABASI

Ziyaretin tarihi henüz netleşmemişken Yunan medyası, görüşmenin sonuçlarına dair olumsuz bir hava pompalamaya başladı. Kathimerini gazetesinin Vasilis Nedos imzalı haberine atıfta bulunan Tahsin, Yunan tarafında, "beklentilerin yüksek olmadığını" aktardı. Yunan basını, Miçotakis'in bir kez daha, "egemenlik haklarının tartışılamayacağını" belirteceğini yazarak görüşmenin sınırlarını daha başlamadan çizmeye çalıştı. Bu çevreler, iki liderin buluşmasında, "Yunanistan'ın Türkiye'ye taviz vereceği" algısını yayarak, kendi hükümetlerini kamuoyu önünde baskı altına almayı hedefliyor.

"KAYBEDEN TARAF YUNANİSTAN OLUR" KORKUSU

Ancak bu kışkırtıcı yayın politikasına rağmen Yunanistan'da rasyonel düşünen çevreler de mevcut. A Haber Muhabiri Tahsin, bu isimlerin geçmiş tecrübelere dayanarak Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimden beslenen politikaların Yunanistan'ı, "çıkmaza sürdüğünü" ve nihayetinde, "kaybeden tarafın Yunanistan, kazanan tarafın Türkiye olduğunu" defalarca yazdıklarını belirtti. Hatta Kathimerini'deki yazıda, bu politikalarla, "Yunanistan'ın belki birçok şeyi kaybettiği ve kaybedeceği" yönünde bir özeleştirinin yer aldığına dikkat çekildi. Buna rağmen, Yunanistan'da belirli çevreler iki ülke arasındaki her türlü pozitif adımı "adaları satmak" ve "toprak vermek" gibi asılsız iddialarla sabote etmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN MESAJI NET: KAZAN-KAZAN VE İŞ BİRLİĞİ

Tüm bu olumsuz havaya karşın Türkiye, diplomasi kanallarını açık tutma ve komşuluk ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlı duruşunu sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Miçotakis ile yapacağı görüşmede bir kez daha Türkiye'nin uzattığı zeytin dalını hatırlatması bekleniyor. Tahsin'in aktardığına göre Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Ege'de iki komşu ülkenin kazan-kazan ilkesiyle iş birliği yapması gerektiğini" bir kez daha Yunan mevkidaşına iletecek. Ankara, gerilim yerine iş birliğini, çatışma yerine diyaloğu önceleyen tavrıyla masada olacak ve Avrupa Birliği üyesi komşusuyla sorunların çözümüne yönelik iradesini net bir şekilde ortaya koyacak.

