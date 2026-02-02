Ankara'da kritik zirve! Yunanistan Başbabakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Ziyaretin tarihi henüz netleşmemişken Yunan medyası, görüşmenin sonuçlarına dair olumsuz bir hava pompalamaya başladı. Kathimerini gazetesinin Vasilis Nedos imzalı haberine atıfta bulunan Tahsin, Yunan tarafında, "beklentilerin yüksek olmadığını" aktardı. Yunan basını, Miçotakis'in bir kez daha, "egemenlik haklarının tartışılamayacağını" belirteceğini yazarak görüşmenin sınırlarını daha başlamadan çizmeye çalıştı. Bu çevreler, iki liderin buluşmasında, "Yunanistan'ın Türkiye'ye taviz vereceği" algısını yayarak, kendi hükümetlerini kamuoyu önünde baskı altına almayı hedefliyor.

"KAYBEDEN TARAF YUNANİSTAN OLUR" KORKUSU

Ancak bu kışkırtıcı yayın politikasına rağmen Yunanistan'da rasyonel düşünen çevreler de mevcut. A Haber Muhabiri Tahsin, bu isimlerin geçmiş tecrübelere dayanarak Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimden beslenen politikaların Yunanistan'ı, "çıkmaza sürdüğünü" ve nihayetinde, "kaybeden tarafın Yunanistan, kazanan tarafın Türkiye olduğunu" defalarca yazdıklarını belirtti. Hatta Kathimerini'deki yazıda, bu politikalarla, "Yunanistan'ın belki birçok şeyi kaybettiği ve kaybedeceği" yönünde bir özeleştirinin yer aldığına dikkat çekildi. Buna rağmen, Yunanistan'da belirli çevreler iki ülke arasındaki her türlü pozitif adımı "adaları satmak" ve "toprak vermek" gibi asılsız iddialarla sabote etmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN MESAJI NET: KAZAN-KAZAN VE İŞ BİRLİĞİ

Tüm bu olumsuz havaya karşın Türkiye, diplomasi kanallarını açık tutma ve komşuluk ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlı duruşunu sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Miçotakis ile yapacağı görüşmede bir kez daha Türkiye'nin uzattığı zeytin dalını hatırlatması bekleniyor. Tahsin'in aktardığına göre Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Ege'de iki komşu ülkenin kazan-kazan ilkesiyle iş birliği yapması gerektiğini" bir kez daha Yunan mevkidaşına iletecek. Ankara, gerilim yerine iş birliğini, çatışma yerine diyaloğu önceleyen tavrıyla masada olacak ve Avrupa Birliği üyesi komşusuyla sorunların çözümüne yönelik iradesini net bir şekilde ortaya koyacak.