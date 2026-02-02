Ankara'da kritik zirve! Yunanistan Başbabakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor. Miotakis Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ve Yunanistan’ın yapmaya çalıştığı farklı iş birlikleri masadaki önemli başlıklar arasında olacak. Türkiye-Yunanistan ilişkileri de konuşulacak.Görüşmeye ilişkin detayları A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktardı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önümüzdeki hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i Ankara'da kabul edecek.
Son dönemde iki ülke arasında esen sert rüzgarlara dair görüşmeler olacak. Doğu Akdeniz ve bölgede Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı farklı iş birlikleri masadaki önemli başlıklar arasında. Türkiye-Yunanistan ilişkileri de görüşmenin ana başlıkları arasında yer alıyor.
ZİRVE ÖNCESİ ATİNA'DA 'TAVİZ' PANİĞİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önümüzdeki hafta Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı kritik ziyaret öncesi, Yunan basını ve bazı çevreler ortalığı karıştırmaya başladı. Türkiye'nin Ege'deki NAVTEX ilanını bahane ederek adeta bir yaygara koparan Yunan medyası, Atina hükümetini daha masaya oturmadan "Türkiye'ye taviz vermekle" suçlayarak diyalog zeminini dinamitlemeye çalışıyor. Yunanistan'daki aklıselim sesler ise bu tür gerilim politikalarının en çok Atina'ya zarar verdiğini belirtirken, Ankara'nın "kazan-kazan" ve iş birliği çağrısını yinelemesi bekleniyor. Görüşmeye ilişkin detayları A Haber Muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'dan aktardı.
NAVTEX DE MASADA
Türkiye ve Yunanistan arasında yüksek düzeyli iş birliği toplantılarının bir yenisi için geri sayım başlarken, gündemin en sıcak maddesini Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilan ettiği NAVTEX oluşturuyor. Türkiye'nin hidrokarbon araştırma faaliyetleri için süresiz olarak duyurduğu ilana karşılık Atina yönetimi temkinli bir duruş sergiliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı kaynakları, NAVTEX'i, "yasa dışı" olduğunu öne süren açıklamalarla geçiştirse de, Yunan basını durumu bir kriz algısı oluşturmak için kullanıyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunan medyasının, Türkiye'nin, "Ege'nin göbeğinde, bizim egemenlik haklarımızın ortasında" NAVTEX ilan ettiğini iddia ederek veryansın ettiğini bildirdi.