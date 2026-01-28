Siber güvenlik artık sadece teknik bir mesele değil, milli bir beka sorunu haline geldi. Geleneksel savaş yöntemleri yerini dijital saldırılara bırakırken, ülkeler artık sınırlarını sadece fiziki güçle değil, "Siber Vatan" anlayışıyla koruyor. Modern savaş stratejilerinin ilk adımı artık sahadan önce dijital ağlarda atılıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, siber tehditlerin ulaştığı boyutu ve Türkiye'nin bu alandaki kritik hamlelerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.

MODERN SAVAŞLARIN İLK ADIMI: VERİYE ULAŞMAK

Bir dönem nükleer silahların gücün sembolü olduğunu ancak günümüzde savaşların cephelerden önce dijital ağlarda başladığını vurgulayan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Biliyorsunuz devlet bilgileri, bununla birlikte devlet dairelerinin bilgileri artık bulut sistemlerde ya da online veri tabanlarında saklanıyor. Dolayısıyla devletin özel bilgileri, belgeleri, vatandaşların bilgileri ve stratejik raporlar dijital ortamda. Bir devletin casusluk faaliyeti gerçekleştirebilmesi için illaki o ülkenin içerisine girmesine gerek yok. Veriler üzerinden bir savaş var ama aynı zamanda algoritmik savaşlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.