Savaşın yeni cephesi dijital ağlar: Türkiye "Siber Vatan"ı korumak için teyakkuzda
Geleneksel savaş anlayışı yerini siber saldırılara bırakırken, ülkeler artık sınırlarını dijital dünyada koruyor. Devlet sırlarından ekonomik altyapıya kadar uzanan siber tehditler, milli güvenliğin en kritik başlıklarından biri haline geldi. A Haber’e konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, modern savaşların ilk adımının veri ve algoritmalar üzerinden atıldığını vurgularken, Türkiye’nin “Siber Vatan” vizyonu ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile dijital sınırlarını korumada kararlı olduğunu ifade etti.
Siber güvenlik artık sadece teknik bir mesele değil, milli bir beka sorunu haline geldi. Geleneksel savaş yöntemleri yerini dijital saldırılara bırakırken, ülkeler artık sınırlarını sadece fiziki güçle değil, "Siber Vatan" anlayışıyla koruyor. Modern savaş stratejilerinin ilk adımı artık sahadan önce dijital ağlarda atılıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, siber tehditlerin ulaştığı boyutu ve Türkiye'nin bu alandaki kritik hamlelerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.
MODERN SAVAŞLARIN İLK ADIMI: VERİYE ULAŞMAK
Bir dönem nükleer silahların gücün sembolü olduğunu ancak günümüzde savaşların cephelerden önce dijital ağlarda başladığını vurgulayan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Biliyorsunuz devlet bilgileri, bununla birlikte devlet dairelerinin bilgileri artık bulut sistemlerde ya da online veri tabanlarında saklanıyor. Dolayısıyla devletin özel bilgileri, belgeleri, vatandaşların bilgileri ve stratejik raporlar dijital ortamda. Bir devletin casusluk faaliyeti gerçekleştirebilmesi için illaki o ülkenin içerisine girmesine gerek yok. Veriler üzerinden bir savaş var ama aynı zamanda algoritmik savaşlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
SİBER SINIRLAR FİZİKSEL SINIRLAR KADAR ÖNEMLİ
Savaş stratejilerinin artık tamamen siber saldırılar üzerine kurgulandığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Topla, tüfekle, füzeyle, roketle yapılan savaştan ziyade önce siber savaş başlar. Çünkü sizin veriye ulaşmanız gerekir. Veriye ulaştıkça, gerekli bilgiyi topladıkça bir güven oluşmaya başlar. Siber savaş bu savaşın ilk ayağıdır. Ülkelerin nasıl fiziksel sınırları söz konusuysa, siber sınırlarının da çok daha önemli olduğu bir çağa doğru evrildik." sözleriyle dijital güvenliğin önemine dikkat çekti.
EKONOMİYE VE ALTYAPIYA SİBER DARBE
Siber saldırıların sadece bilgi toplamakla kalmayıp ülke ekonomilerine de büyük darbeler vurduğunu ifade eden Kırık, "Siber saldırılar bir ülke ekonomisine ciddi manada ket vurabiliyor. Bir şirketin saldırıya uğraması, kullanıcıların o şirkete yatırım yapmamasına veya ürün tercih etmemesine neden olur. 2010 yılında yaşanan Stuxnet saldırısı, bir USB içerisine yerleştirilmiş yazılımla İran'ın nükleer tesislerini çalışamaz duruma getirdi. Siber saldırı deyince sadece veri anlaşılmasın; bankaların çökmesi ve devlet kurumlarının manipüle edilmesi ciddi mağduriyetler yaratıyor." diyerek tehdidin boyutlarını aktardı.