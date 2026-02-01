İddia siyonist medyadan: İsrail Refah Kapısı'nı açtı! Geçişler yarın başlıyor

Katil İsrail medyasının pazar sabahı aktardığına göre, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı , iki yıllık aranın ardından "pilot uygulama" kapsamında yeniden açıldı.

Gazze Refah Sınır Kapısı (AA)

Gazete, değerlendirmelere göre kişi geçişlerinin fiilen yarın (pazartesi) her iki yönde başlayacağını, Gazze'den günlük yaklaşık 150 kişinin çıkış yapmasının, buna karşılık yaklaşık 50 kişinin bölgeye geri dönmesinin beklendiğini aktardı.

Haberde ayrıca, söz konusu gelişmeye ilişkin İsrail, Mısır ya da Filistinli yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.