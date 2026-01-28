Şara'dan Moskova'ya 2. ziyaret! Putin'den Suriye desteği: Fırat'ın doğusunun Şam'a entegre olması önemli adım

Taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğinin ele alındığı Kremlin Sarayı'ndaki görüşmede, Suriye'nin topyekûn yeniden imarı ve stratejik ekonomik ortaklığın derinleştirilmesi hedefleri ön plana çıktı. Görüşmenin açılışında konuşan Putin, Rusya'nın Suriye ile olan bağlarını yalnızca siyasi değil, köklü bir dostluk temelinde gördüğünü vurguladı. Suriye'nin ekonomik kalkınma hamlesine büyük önem verdiklerini belirten Putin, "Rus şirketleri, sahip oldukları derin tecrübe ve kaynaklarla Suriye'nin yeniden imar projelerinde öncü rol oynamaya hazırdır. Suriye'nin birliği ve kalkınması yönündeki kararlı çabalarınızı takdirle karşılıyoruz. Fırat Nehri'nin doğusunun Şam yönetimine entegrasyonu önemli bir adımdır ve Suriye'nin iyileşmesini desteklemektedir. İki ülke arasındaki bağların her geçen gün daha da sarsılmaz bir hal almasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

PUTİN'DEN SURİYE DESTEĞİ Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye'nin yeniden inşa sürecini ve bölgesel istikrarı güçlendirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikinci kez bir araya geldi.

(Foto: AA)

ŞARA: RUSYA'NIN DESTEĞİ, YENİ DÖNEMİN EN GÜÇLÜ DAYANAĞIDIR

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ise, son bir yılda gerçekleştirilen 13 üst düzey temasın iki ülke arasındaki güvenin ve ortak vizyonun bir nişanesi olduğunu ifade etti.

Suriye'nin küresel ölçekte hak ettiği yeri alması için diplomatik ve ekonomik hamlelerin sürdüğünü belirten eş-Şara, "Bugün attığımız adımlar, sadece Suriye'nin değil, tüm bölgenin barış ve istikrar ortamına kavuşması içindir. Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve kalkınma hamlesine verdiği destek, bu yeni dönemin en güçlü dayanağıdır. Biz, bu sarsılmaz köprüler üzerinden geleceğin müreffeh Suriye'sini inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞARA'YI TAŞIYAN UÇAK MOSKOVA'YA İNİŞ YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı taşıyan uçak Moskova'ya iniş yaptı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İKİNCİ ZİYARET, KRİTİK GÜNDEM

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, "Bu ziyaret Suriye'nin yeni liderinin Moskova'ya ikinci ziyareti olacak. Şara, ilk ziyaretini Rusya'ya geçen yılın 15 Ekim tarihinde gerçekleştirmişti." sözleriyle ziyaretin önemine dikkat çekti. Kremlin'den yapılan açıklamalarda görüşmenin kapsamına dair bilgiler verilirken Kişiyev, "Kremlin Sarayı, bugünkü görüşmede çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin durumu ve gelişim perspektifleriyle Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun ele alınacağını duyurdu." ifadelerini kullandı.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ MADDE: ASKERİ VARLIK

Zirvenin odağında ise Suriye'deki Rus askeri varlığının geleceği yer alıyor. Siyasi analistlerin görüşlerini aktaran Kişiyev, "Müzakerelerin ana başlık maddesinin askeri konular olacağı söyleniyor. Suriye'deki Rus askeri varlığının, özellikle Himeymim Hava Üssü ve Tartus Deniz Üssü'nün geleceğine ilişkin bir çerçeve henüz oluşturulmuş değil." sözleriyle belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, son dönemde Kamışlı'daki Rus üssünden çekilmeler yaşandığına değinen Kişiyev, "Bazı raporlar Suriye tarafının ülkenin güneyinde, İsrail sınırına yakın bölgelerde Rus askeri varlığı görmek istediğini öne sürüyor." dedi.

DEVRİK ESAD'IN İADESİ KONUSU

Görüşmenin bir diğer hassas noktası ise Rusya'ya sığınan devrik lider Beşar Esad'ın durumu. Suriye tarafının bu konudaki taleplerini hatırlatan Kişiyev, "Moskova'ya sığınan devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın ülkesine iadesi için tüm yasal yollara başvuracaklarını daha önce defalarca açıklayan Ahmet Şara'nın, bugünkü görüşmelerde de yine bu konuyu gündeme getireceği istisna edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Ancak Rusya'nın bu konudaki tavrının net olduğunu vurgulayan Kişiyev, "Moskova'nın ise Beşar Esad'ı ülkesine iade etmek gibi bir planı bulunmuyor. Esad'ın insani yardım anlayışı gereğince Moskova'da ağırlandığı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.