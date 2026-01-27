Trump-Şara hattında kritik temas: Aktif diplomasiyle “yeni Suriye” mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara arasında gerçekleşen kritik görüşme, Washington-Şam hattında yeni bir diplomatik sayfanın aralandığı şeklinde yorumlandı. Trump, görüşmeyi “çok iyi ve yapıcı” sözleriyle değerlendirirken, Şara ise “aktif diplomasi” vurgusuyla, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma kararlılığını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trum, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü belirterek "Güzel bir sohbetimiz oldu" dedi. Trump, Rusya Ukrayna rasında yaşananlara ilişkin de "Çok iyi şeyler oluyor" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

ŞARA'DAN "AKTİF DİPLOMASİ" MESAJI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Suriye'deki geçiş sürecindeki gelişmeleri, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabaları, ayrıca bölgesel ve uluslararası istikrara hizmet edecek ikili iş birliği ufuklarını ele aldıkları uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğine ve devletin kurumlarını koruma ile iç barışı güçlendirme konusundaki kararlılığına vurgu yaparak; başta "DEAŞ" terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin geri dönüşünü engellemek için uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Şara ayrıca, "Yeni Suriye"nin ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde tüm uluslararası taraflarla iş birliğine el uzatan bir açılım yaklaşımı benimsediğini vurguladı.

Bölgesel ihtilafların çözümünde diyalog dilinin hakim kılınması konusunda Amerikalı mevkidaşı ile mutabık kalan eş-Şara, bölgedeki kronik krizlerin aşılmasının tek yolunun "aktif diplomasi" olduğunun altını çizdi.

Kendi tarafında ise Başkan Trump, ülkesinin Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet inşa etme özlemlerine verdiği desteği yineledi.

Ateşkes anlaşmasını çatışmayı sona erdirme yolunda dönüm noktası niteliğinde bir adım olarak nitelendiren Trump; Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dahil olmak üzere askeri güçlerin resmi devlet kurumları bünyesine entegrasyonuna ilişkin anlayış birliğini takdirle karşıladı.

Ekonomik meselede ise ABD Başkanı, yatırımın teşvik edilmesi ve sermaye için cazip bir ortam hazırlanması yoluyla Suriye'deki yeniden imar çabalarını destekleme konusunda Washington'un hazır olduğunu ifade etti.

Suriye'nin ekonomik istikrarının Orta Doğu bölgesinin istikrarında temel bir yapı taşı olduğunu vurguladı.