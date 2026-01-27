Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Putin ile görüşme! Gündem Orta Doğu ve ikili ilişkiler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunacak. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Şara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı kritik görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alınacak.

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini duyurdu.

KREMLİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın bugün (28 Ocak 2026) bir araya geleceğini duyurdu. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, çeşitli sektörlerdeki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri ile Orta Doğu'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.

GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLER VE ORTA DOĞU'DAKİ SON DURUM

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı eş-Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirecek, ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak" ifadeleri kullanılarak, görüşmelerde Suriye-Rusya ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.