YPG elebaşı Abdi'nin Şam'da Şara ile görüştüğü iddiası! Ayrıntılar A Haber'de
Suriye'de terör örgütü YPG'nin elebaşı Abdi'nin Şam'da olduğu ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğü iddia edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de söz konusu iddiaya ilişkin ayrıntıları aktardı.
Suriye'de terör örgütü SDG'nin Şam'a entegre olması konusunda müzakereler tartışmalara yol açmış ve teröristler pek çok kez ateşke ihlalleri gerçekleştirmişti.
Son olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Yerel kaynakların aktardığına göre Mazlum Abdi Şam'da Şara ile görüştü.
"YPG, SURİYE ORDUSU VE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Şara ve Abdi görüşmesi iddialarına ilişkin sahadaki son durumu aktardı.
"Ateşkesi bozmak için saldırılar sürüyor. YPG'li teröristler özellikle ihlallere devam ediyor ve bu ihlallerin büyük bir çoğunluğu da Ayn el-Arab kırsalında yaşanıyor. Bizler bugün Ayn İsa bölgesine gittik ve Ayn İsa bölgesine Ayn el-Arab kırsalından getirilen yaralı askerleri de gördük. O noktada kamikaze dron saldırıları, yine roket saldırıları sadece Suriye ordusuna yönelik değil, bunun yanı sıra sivillere yönelik de bu saldırılar devam ediyor. Özellikle teröristler köyleri, sivillerin yaşadığı köyleri hedef alıyor. İnsani koridor hedef alınıyor, insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı; ki o bölgeden, o insani koridordan özellikle sadece insani yardım malzemeleri ulaştırılması için açılmıştı iki koridor. Ama bölgeyi terk eden siviller de var o koridordan. Yine onların da aslında bir taraftan çıkışı engellenmeye çalışılıyor. Bölgeyi terk eden siviller Rakka'ya geliyor. Özellikle Ayn İsa bölgesinden geçerek Rakka bölgesinde Suriye ordusunun kontrolündeki noktalara geliyor.
"ŞARA VE ABDİ'NİN ANLAŞMA YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ"
Bir taraftan ateşkes ihlalleri devam ederken Suriye kaynakları yeni bir iddia ortaya attı. Oldukça önemli bir iddia. Şam'da bir görüşme gerçekleştiği iddiası. Cumhurbaşkanı Şara ile YPG'li elebaşı Mazlum Abdi arasında bir görüşme yapıldığı ve yeni bir anlaşmaya varıldığı iddiası var. Anlaşmanın detayları da aslında açıklandı; ne yönde olacağı, onu da sizlerle paylaşmak isterim. Suriye hükümetiyle YPG arasında ateşkesin kalıcı olmasına yönelik yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
"SURİYE ORDUSU İKİ GÜN İÇİNDE HASEKE VE KAMIŞLI'YA KONUŞLANACAK"
İki gün içinde Haseke ve Kamışlı şehirlerinde konuşlandırılacak silahlı güçler bulunuyor. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı silahlı güçler Haseke ve Kamışlı bölgesinde konuşlandırılacak. Buradaki yerel kaynaklar bu iddiayı teyit ettiklerini ifade ediyor. Bu oldukça önemli, Kamışlı ve Haseke'de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı silahlı güçlerin konuşlanacak olması oldukça önemli ve bununla ilgili de yeni bir mutabakata varıldı. Bunun da iki günün içerisinde sahaya yansıtıldığı yönünde bir anlaşmanın yapıldığı belirtiliyor.İçişleri Bakanlığı güçlerinin Haseke, Kamışlı ve diğer bölgelere konuşlandırılması; YPG silahlı gruplarının bulundukları bölgelerde kalmak suretiyle entegrasyonu, çatışmaların askıya alınması ve uygulamaya iki gün içerisinde başlanılması yönünde bir anlaşmanın yapıldığı Şam'da bir anlaşmanın yapıldığı açıklanmış durumda. Arap medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiler bunlar.
"YPG TÜM ARAP BÖLGELERİNDEN ÇEKİLECEK"
İçişleri Bakanlığı personeli şehirler ve stratejik bölgelerde güvenliği sağlamak için Haseke, Kamışlı ve diğer bölgelerde görev yapmaya başlayacaklar. YPG grupları mevcut konuşlanma alanlarında bulunmaya devam edecek. YPG teröristlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu için düzenlemeler başlatılacak, detaylar ilerleyen dönemde açıklanacak denildi. Tüm temas hattındaki askeri operasyonlar durdurulacak. YPG grupları tüm Arap bölgelerinden çekilecek. Anlaşmanın uygulanmasına önümüzdeki iki gün içerisinde başlanacak.
"GÖRÜŞMENİN ABD İSTEĞİYLE YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ"
Savunma Bakan Yardımcılığı ile Haseke Valiliği pozisyonları için YPG tarafından isimler sunulacak. Bu geçici bir dönem için bir kez uygulanacak ve daha sonra normal prosedürle değiştirilecek. Bu anlaşma bugün yapılan Şara ile YPG'li elebaşı Mazlum Abdi arasındaki görüşme. Bu görüşmenin de ABD'nin isteğiyle yapıldığı öne sürülüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiler bu yönde ve yerel kaynaklar bunu hükümet kaynaklarına dayandırıyor vermiş olduğu bilgileri. Tabii bu da oldukça önemli, iki gün içerisinde bunun sahaya yansıtılması bekleniyor açıklanan bilgilere göre ve bu iki gün içerisinde ihlaller devam edecek mi? Özellikle biz yarın nasıl bir güne uyanacağız? Çünkü bugüne kadar ateşkes ihlalleri devam etti. YPG'nin saldırıları sürdü, ki biz de gözlerimizle gördük bölgede, özellikle o noktadaydık ve teröristlerin saldırılarına da şahit olduk. Peki bu anlaşma sonrasında önümüzdeki iki günde de bu saldırılar sürecek mi yoksa sahada çatışmalar tamamen sona mı erecek?
Haseke, Kamışlı ve diğer noktalara Suriye hükümet güçlerinin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı hükümet güçlerinin girişinden bahsediyor. O noktalara konuşlanacaklar ve şehirlere girecekler. Bu oldukça önemli bir detay, biz de aslında merak ediyoruz yarın nasıl bir güne uyanacağız. Son olarak tabii ABD Başkanı Trump'la Şara arasında da bir telefon görüşmesinin yapıldığı bilgisi var, bunu da sizlerle paylaşalım. Geride bıraktığımız günde oldukça yoğun çatışmalar vardı Ayn el-Arab bölgesinde, yine Haseke noktasında. YPG'nin üst kadroları özellikle elebaşı Mazlum Abdi anlaşmaya uyacağı yönünde mesajlar verse de Mazlum Abdi'nin daha altında bulunan YPG'nin diğer sözde elebaşları ise direniş çağrılarında bulunuyor Suriye hükümetine karşı."