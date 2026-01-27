YPG elebaşı Abdi'nin Şam'da Şara ile görüştüğü iddiası! Ayrıntılar A Haber'de

Suriye'de terör örgütü YPG'nin elebaşı Abdi'nin Şam'da olduğu ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğü iddia edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de söz konusu iddiaya ilişkin ayrıntıları aktardı.

Suriye'de terör örgütü SDG'nin Şam'a entegre olması konusunda müzakereler tartışmalara yol açmış ve teröristler pek çok kez ateşke ihlalleri gerçekleştirmişti. Son olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Yerel kaynakların aktardığına göre Mazlum Abdi Şam'da Şara ile görüştü. ŞAM'DA ŞARA VE YPG ELEBAŞI ABDİ GÖRÜŞTÜ İDDİASI! AYRINTILAR A HABER'DE "YPG, SURİYE ORDUSU VE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR" A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Şara ve Abdi görüşmesi iddialarına ilişkin sahadaki son durumu aktardı. "Ateşkesi bozmak için saldırılar sürüyor. YPG'li teröristler özellikle ihlallere devam ediyor ve bu ihlallerin büyük bir çoğunluğu da Ayn el-Arab kırsalında yaşanıyor. Bizler bugün Ayn İsa bölgesine gittik ve Ayn İsa bölgesine Ayn el-Arab kırsalından getirilen yaralı askerleri de gördük. O noktada kamikaze dron saldırıları, yine roket saldırıları sadece Suriye ordusuna yönelik değil, bunun yanı sıra sivillere yönelik de bu saldırılar devam ediyor. Özellikle teröristler köyleri, sivillerin yaşadığı köyleri hedef alıyor. İnsani koridor hedef alınıyor, insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı; ki o bölgeden, o insani koridordan özellikle sadece insani yardım malzemeleri ulaştırılması için açılmıştı iki koridor. Ama bölgeyi terk eden siviller de var o koridordan. Yine onların da aslında bir taraftan çıkışı engellenmeye çalışılıyor. Bölgeyi terk eden siviller Rakka'ya geliyor. Özellikle Ayn İsa bölgesinden geçerek Rakka bölgesinde Suriye ordusunun kontrolündeki noktalara geliyor.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"ŞARA VE ABDİ'NİN ANLAŞMA YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ" Bir taraftan ateşkes ihlalleri devam ederken Suriye kaynakları yeni bir iddia ortaya attı. Oldukça önemli bir iddia. Şam'da bir görüşme gerçekleştiği iddiası. Cumhurbaşkanı Şara ile YPG'li elebaşı Mazlum Abdi arasında bir görüşme yapıldığı ve yeni bir anlaşmaya varıldığı iddiası var. Anlaşmanın detayları da aslında açıklandı; ne yönde olacağı, onu da sizlerle paylaşmak isterim. Suriye hükümetiyle YPG arasında ateşkesin kalıcı olmasına yönelik yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. "SURİYE ORDUSU İKİ GÜN İÇİNDE HASEKE VE KAMIŞLI'YA KONUŞLANACAK" İki gün içinde Haseke ve Kamışlı şehirlerinde konuşlandırılacak silahlı güçler bulunuyor. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı silahlı güçler Haseke ve Kamışlı bölgesinde konuşlandırılacak. Buradaki yerel kaynaklar bu iddiayı teyit ettiklerini ifade ediyor. Bu oldukça önemli, Kamışlı ve Haseke'de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı silahlı güçlerin konuşlanacak olması oldukça önemli ve bununla ilgili de yeni bir mutabakata varıldı. Bunun da iki günün içerisinde sahaya yansıtıldığı yönünde bir anlaşmanın yapıldığı belirtiliyor.İçişleri Bakanlığı güçlerinin Haseke, Kamışlı ve diğer bölgelere konuşlandırılması; YPG silahlı gruplarının bulundukları bölgelerde kalmak suretiyle entegrasyonu, çatışmaların askıya alınması ve uygulamaya iki gün içerisinde başlanılması yönünde bir anlaşmanın yapıldığı Şam'da bir anlaşmanın yapıldığı açıklanmış durumda. Arap medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiler bunlar.