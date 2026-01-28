Moskova'da kritik zirve! Putin ile Şara bir araya geliyor | Hangi konular masada?

Suriye'deki yeni yönetimin diplomatik trafiği hız kesmeden devam ediyor. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gelecek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği belirtildi.

(Foto: AA)

Putin ile Şara arasında gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli sektörlerdeki iş birliği imkanlarının ele alınacağı kaydedildi.

Liderlerin ayrıca, Orta Doğu'daki güncel durum ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İKİNCİ ZİYARET, KRİTİK GÜNDEM

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, "Bu ziyaret Suriye'nin yeni liderinin Moskova'ya ikinci ziyareti olacak. Şara, ilk ziyaretini Rusya'ya geçen yılın 15 Ekim tarihinde gerçekleştirmişti." sözleriyle ziyaretin önemine dikkat çekti. Kremlin'den yapılan açıklamalarda görüşmenin kapsamına dair bilgiler verilirken Kişiyev, "Kremlin Sarayı, bugünkü görüşmede çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin durumu ve gelişim perspektifleriyle Ortadoğu bölgesindeki güncel durumun ele alınacağını duyurdu." ifadelerini kullandı.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ MADDE: ASKERİ VARLIK

Zirvenin odağında ise Suriye'deki Rus askeri varlığının geleceği yer alıyor. Siyasi analistlerin görüşlerini aktaran Kişiyev, "Müzakerelerin ana başlık maddesinin askeri konular olacağı söyleniyor. Suriye'deki Rus askeri varlığının, özellikle Himeymim Hava Üssü ve Tartus Deniz Üssü'nün geleceğine ilişkin bir çerçeve henüz oluşturulmuş değil." sözleriyle belirsizliğin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, son dönemde Kamışlı'daki Rus üssünden çekilmeler yaşandığına değinen Kişiyev, "Bazı raporlar Suriye tarafının ülkenin güneyinde, İsrail sınırına yakın bölgelerde Rus askeri varlığı görmek istediğini öne sürüyor." dedi.

DEVRİK ESAD'IN İADESİ KONUSU

Görüşmenin bir diğer hassas noktası ise Rusya'ya sığınan devrik lider Beşar Esad'ın durumu. Suriye tarafının bu konudaki taleplerini hatırlatan Kişiyev, "Moskova'ya sığınan devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın ülkesine iadesi için tüm yasal yollara başvuracaklarını daha önce defalarca açıklayan Ahmet Şara'nın, bugünkü görüşmelerde de yine bu konuyu gündeme getireceği istisna edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Ancak Rusya'nın bu konudaki tavrının net olduğunu vurgulayan Kişiyev, "Moskova'nın ise Beşar Esad'ı ülkesine iade etmek gibi bir planı bulunmuyor. Esad'ın insani yardım anlayışı gereğince Moskova'da ağırlandığı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.