ABD’den Irak’a net mesaj: Komşularla ve Batı’yla uyumlu hükümet şart!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ta komşuları ve Batı ile işbirliği yolunda ilerlemeye devam eden bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.



Suriye Özel Temsilcisi, Irak'ta, komşuları ve Batı ile işbirliği yolunda ilerlemeye devam eden bir hükümet kurulmasının bölgesel istikrar ve refah açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.



Dışişleri Bakanı Rubio da Sudani ile telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan son istikrarsızlığın ardından DEAŞ teröristlerinin Irak'taki güvenli tesislere hızlı şekilde nakledilmesi konusunda Irak hükümetinin gösterdiği inisiyatif ve liderliği takdir etti.



Rubio ile Başbakan Sudani, Irak'ta bulunan kişilerin (DEAŞ'lıların) ülkelerine süratle geri gönderilmesini ve adalet önüne çıkarılmasını sağlamak amacıyla devam eden diplomatik çabaları ele aldı.

RUBIO'DAN IRAK'A İRAN UYARISI



İran'ın kontrolünde olan bir hükümetin, Irak'ın kendi çıkarlarına öncelik veremeyeceğini vurgulayan Bakan Rubio, bu şekilde bir hükümetin "Irak'ı bölgesel çatışmalardan uzak tutamayacağını ve ABD ile Irak arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ortaklığı ilerletemeyeceğini" kaydetti.



Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi Başbakan adayı olarak açıklamıştı.



Irak Meclisinde yarın Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçilecek Cumhurbaşkanı, en geç 15 gün içerisinde Başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek.



Irak'ta 11 Kasım 2025'te genel seçimler yapılmıştı.