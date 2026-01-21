Haberler Dünya Haberleri ABD DEAŞ'lıları Irak'a transfer ediyor!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a sevk edilmesi için operasyon başlattı. Tutuklu 150 DEAŞ mensubu Haseke'den Irak'a nakledildi. 7 bin DEAŞ tutuklusunun daha gönderilmesi bekleniyor.