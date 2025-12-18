Irak’ta sel felaketi! Kerkük’te 300 aile yerinden oldu

Irak'ın Kerkük kentinde 9 Aralık'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 300 aile yerinden edildi.

Kerkük'e bağlı Leylan Nahiyesi Müdürü Muhammed Veyis, basına yaptığı açıklamada, Leylan Nahiyesi ile Yahyava ve Yarımca köylerinin selden en fazla etkilenen bölgeler olduğunu söyledi.

Veyis, selden etkilenen yerlerde çok sayıda okul ve sağlık ocağının yanı sıra yüzlerce evin kullanılamaz hâle geldiğini aktardı. Yerinden edilen aileler için acil yardımların yapıldığını belirten Veyis, ailelerin büyük bölümünün başka bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kaldığını ifade etti.

Veyis, söz konusu aileler için acil yardım ve destek çağrısında bulunarak, köylerin hızla yeniden ayağa kaldırılmasını istedi.

Yarımca köyü sakini Casim Muhammed, sel nedeniyle köy halkının yerinden edildiğini söyledi. Köyün tamamının sular altında kaldığını dile getiren Muhammed, köydeki tüm evlerin kullanılamaz hâle geldiğini belirtti.

Muhammed, köyün yeniden imarı için yerel yönetimden ve devletten destek talep etti. Süfyan Gazal ise köyün yakınından geçen derelerin taşması sonucu şiddetli sel yaşandığını aktardı.

Devletten yardım beklediklerini ifade eden Gazal, her sağanak sonrası sel endişesi yaşadıklarını dile getirdi.

Irak genelinde 9 Aralık'ta başlayan ve günlerce aralıksız süren şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.