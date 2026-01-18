Başkan Erdoğan “Asla müsaade etmeyeceğiz” demişti! Suriye’de terör masalı sona erdi
Suriye ordusunun PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye 3 Ocak’ta başlattığı operasyon, sahada elde edilen başarıların ardından ateşkesle sonuçlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın kuzeydoğuda ateşkes ilan etmesiyle çatışmalar sona ererken, süreci A Haber ekranlarında değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Başkan Erdoğan’ın 2015 yılında yaptığı “Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletine asla izin vermeyiz” açıklamasına dikkat çekti. Şentürk, gelinen noktanın Erdoğan’ın yıllar önce çizdiği kırmızı çizgilerin ve kararlı duruşunun sahadaki karşılığı olduğunu vurguladı.
Suriye ordusunun, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG güçlerine 10 Mart mutabakatı kapsamında verdiği sürenin dolması ve terör örgütünün Halep'te sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemesi, sahadaki bardağı taşıran son hamle oldu. Bunun üzerine Suriye ordusu, 3 Ocak'ta çok aşamalı ve geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Operasyonlar kapsamında terör örgütü unsurlarına yönelik yoğun baskı uygulanırken, Şam güçleri yürütülen askeri harekât sonucunda Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütlerinden arındırdı.
Böylece Suriye'nin önemli bölgelerinde terör yapılanmasına ağır darbe vurularak, sahada dengeler köklü biçimde değişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU: MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Suriye'de hayata geçirilen entegrasyon sürecinin ardından, Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin kırmızı çizgilerini net şekilde ortaya koymuştu.
Suriye ordusunun, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye yönelik 3 Ocak'ta başlattığı operasyonun ateşkesle sonuçlanmasının ardından sahadaki son durumu A Haber ekranlarında değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Türkiye'nin Suriye politikasında yıllardır değişmeyen kırmızı çizgilerine dikkat çekti.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ SAHADA KARŞILIK BULDU"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında yaptığı, "Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devletine asla müsaade etmeyiz" açıklamasını hatırlatan Şentürk, gelinen noktanın bu kararlı duruşun sahadaki somut yansıması olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin o dönem hem içeride hem dışarıda ağır baskılarla karşı karşıya olmasına rağmen geri adım atmadığını vurgulayan Şentürk, "Bugün yaşananlar, o gün ortaya konulan iradenin ne kadar haklı ve stratejik olduğunu göstermiştir" dedi.
Türkiye'nin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen Suriye sahasında terörle mücadeleden vazgeçmediğini belirten Şentürk, YPG/SDG adı altında faaliyet gösteren yapının gerçekte PYD/PKK'nın uzantısı olduğunun artık açık şekilde ortaya çıktığını söyledi. Son dönemde Suriye yönetiminin de bu yapıyı doğrudan PYD/PKK olarak tanımlamasının, örgütün arkasındaki maskenin düştüğünü gösterdiğini dile getirdi.
Fırat'ın doğusuna ilişkin sürece de değinen Şentürk, Türkiye'nin en başından itibaren bu bölgeyi kırmızı çizgi ilan ettiğini hatırlatarak, "Terör örgütleri bu bölgede kalıcı olamayacaklarını artık net şekilde gördü. Sahadaki gelişmeler de bunu teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
Şentürk, Türkiye'nin insani ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla hem kendi sınır güvenliğini sağladığını hem de Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sunduğunu belirterek, bölgede istikrarın güçlenmesiyle birlikte siyasi ve ekonomik normalleşmenin hızlanacağını sözlerine ekledi.
"TEK DEVLET" VURGUSU SURİYE'DE TAM BAĞIMSIZLIĞIN YOLUNU AÇTI"
A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Aydoğan Ahıakan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahıakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek devlet" vurgusunun altını çizerek, bunun tam bağımsız ve toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye hedefinin açık göstergesi olduğunu söyledi.
Bşakan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun son derece net olduğunu belirten Ahıakan, "Suriye'de Şam yönetimi merkezli, dış müdahalelerden arındırılmış, tam bağımsız bir devlet yapısından bahsediyoruz. Yapılan anlaşmalar da bu çerçevede, ulusal bütünlük ve uluslararası meşruiyet açısından büyük önem taşıyor" dedi.
Yeni anayasa sürecine de değinen Ahıakan, Suriye'de toprak bütünlüğünün hukuki zeminde güçlendirilmesinin kritik olduğunu vurguladı. Anayasa çalışmalarının, hem ülkenin yeniden inşasını hem de ekonomik toparlanmayı kapsayacak şekilde ele alınabileceğini ifade eden Ahıakan, "Suriye çok kültürlü bir toplum. Yeni anayasa, birlikte yaşama iradesini hem fiilen hem de hukuki olarak güvence altına alabilir" diye konuştu.
"HALKIN İRADESİ SAHAYA YANSIYOR"
Suriye'de halkın iradesinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Ahıakan, sahadaki tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:
"Bugün Suriyelilerin sevinç gösterileri yapmasının sebebi; kendi kendilerini yönettikleri, kendi kaynaklarından faydalandıkları ve hiçbir küresel gücün müdahalesine maruz kalmadıkları bir Suriye'ye doğru ilerlenmesidir. Eğer bir bölünme ya da istikrarsızlık olsaydı, bu kez Suriye'nin kaynaklarından küresel güçler faydalanacak, halk ise mağdur olacaktı."
"ANAYASA SİVİL İRADEYLE HAZIRLANACAK"
Programda, "Anayasayı kim yapacak?" sorusuna da yanıt veren Ahıakan, sürecin tamamen sivil ve demokratik bir zeminde yürütüleceğini belirtti. Ahıakan, "Suriye'de halkın katılımıyla bir komisyon kurulacak. Bu komisyon sivil ve demokratik bir anayasa hazırlayacak ve ülkenin bütünlüğünü koruyacak" ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE GÜÇLÜ SURİYE BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR"
Terörle mücadele başlığına da değinen Ahıakan, Başkan Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı çağrının iç cepheyi tahkim etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'in önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacağını hatırlatan Ahıakan, SDG'nin tam entegrasyonunun bu süreçte temel şartlardan biri olduğunu dile getirdi.
Ahıakan, "Türkiye'nin yasal düzenlemeler yapabilmesi için terör örgütünün tüm unsurlarıyla sona ermesi ve SDG'nin tam entegrasyonu gerekiyor. Bu gelişmeleri bölge açısından son derece olumlu değerlendiriyorum" dedi.
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya mesajlarına da atıfta bulunan Ahıakan, "Güçlü, tek ve bağımsız bir Suriye; aynı zamanda terörden arındırılmış, tam bağımsız bir Türkiye ve istikrarlı bir bölge demektir" değerlendirmesinde bulundu.
