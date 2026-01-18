Başkan Erdoğan “Asla müsaade etmeyeceğiz” demişti! Suriye’de terör masalı sona erdi

Başkan Erdoğan’ın 26 Haziran 2015 tarihli sosyal medya paylaşımı (X)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU: MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Suriye'de hayata geçirilen entegrasyon sürecinin ardından, Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin kırmızı çizgilerini net şekilde ortaya koymuştu.

Suriye ordusunun, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye yönelik 3 Ocak'ta başlattığı operasyonun ateşkesle sonuçlanmasının ardından sahadaki son durumu A Haber ekranlarında değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Türkiye'nin Suriye politikasında yıllardır değişmeyen kırmızı çizgilerine dikkat çekti.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ SAHADA KARŞILIK BULDU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında yaptığı, "Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devletine asla müsaade etmeyiz" açıklamasını hatırlatan Şentürk, gelinen noktanın bu kararlı duruşun sahadaki somut yansıması olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin o dönem hem içeride hem dışarıda ağır baskılarla karşı karşıya olmasına rağmen geri adım atmadığını vurgulayan Şentürk, "Bugün yaşananlar, o gün ortaya konulan iradenin ne kadar haklı ve stratejik olduğunu göstermiştir" dedi.

Türkiye'nin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen Suriye sahasında terörle mücadeleden vazgeçmediğini belirten Şentürk, YPG/SDG adı altında faaliyet gösteren yapının gerçekte PYD/PKK'nın uzantısı olduğunun artık açık şekilde ortaya çıktığını söyledi. Son dönemde Suriye yönetiminin de bu yapıyı doğrudan PYD/PKK olarak tanımlamasının, örgütün arkasındaki maskenin düştüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Fırat'ın doğusuna ilişkin sürece de değinen Şentürk, Türkiye'nin en başından itibaren bu bölgeyi kırmızı çizgi ilan ettiğini hatırlatarak, "Terör örgütleri bu bölgede kalıcı olamayacaklarını artık net şekilde gördü. Sahadaki gelişmeler de bunu teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Şentürk, Türkiye'nin insani ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla hem kendi sınır güvenliğini sağladığını hem de Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sunduğunu belirterek, bölgede istikrarın güçlenmesiyle birlikte siyasi ve ekonomik normalleşmenin hızlanacağını sözlerine ekledi.

"TEK DEVLET" VURGUSU SURİYE'DE TAM BAĞIMSIZLIĞIN YOLUNU AÇTI"

A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Aydoğan Ahıakan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahıakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek devlet" vurgusunun altını çizerek, bunun tam bağımsız ve toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye hedefinin açık göstergesi olduğunu söyledi.

Bşakan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun son derece net olduğunu belirten Ahıakan, "Suriye'de Şam yönetimi merkezli, dış müdahalelerden arındırılmış, tam bağımsız bir devlet yapısından bahsediyoruz. Yapılan anlaşmalar da bu çerçevede, ulusal bütünlük ve uluslararası meşruiyet açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Yeni anayasa sürecine de değinen Ahıakan, Suriye'de toprak bütünlüğünün hukuki zeminde güçlendirilmesinin kritik olduğunu vurguladı. Anayasa çalışmalarının, hem ülkenin yeniden inşasını hem de ekonomik toparlanmayı kapsayacak şekilde ele alınabileceğini ifade eden Ahıakan, "Suriye çok kültürlü bir toplum. Yeni anayasa, birlikte yaşama iradesini hem fiilen hem de hukuki olarak güvence altına alabilir" diye konuştu.