Pakistan’daki AVM’de can pazarı! Binada kısmi çökme: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da dün bir AVM'de başlayan yangın 18 saattir devam eden çalışmalar kapsamında kontrol altına alınamadı. 200'den fazla mağazanın olduğu AVM'nin bir kısmında çökme meydana geldi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ve 58 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza adlı AVM'de dün yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, AVM'de can pazarı yaşandı.

PAKİSTAN'DA AVM'DE KORKUNÇ YANGIN! ÖLÜ YARALI VE KAYIPLAR VAR

2 KİŞİ METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Yangından kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın cephesindeki klimaların motorlarına kurulan merdivenlerden inerken dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ, YARALI VE KAYIPLAR VAR

Yangında 1'i itfaiyeci olmak üzere şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, 58 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmı yangın nedeniyle çöktü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN BAŞLAYACAK

Pakistan basını, yangının bir çiçekçide başladığını ve 18 saatten fazla süredir söndürülemediğini ifade etti. İtfaiye Şefi Muhammed Humayun, zemin kattaki tüm dükkan ve depoların alevlere teslim olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının binanın bir kısmının çökmesi ve içeride biriken duman nedeniyle oldukça riskli olduğunu ifade etti. Humayun, arama-kurtarma operasyonunun ancak yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra devam edeceğini aktardı.

