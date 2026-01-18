Pakistan'daki AVM'de can pazarı! Binada kısmi çökme: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'da dün bir AVM'de başlayan yangın 18 saattir devam eden çalışmalar kapsamında kontrol altına alınamadı. 200'den fazla mağazanın olduğu AVM'nin bir kısmında çökme meydana geldi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ve 58 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Gul Plaza adlı AVM'de dün yerel saatle 22.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, AVM'de can pazarı yaşandı.
2 KİŞİ METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI
Yangından kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın cephesindeki klimaların motorlarına kurulan merdivenlerden inerken dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ, YARALI VE KAYIPLAR VAR
Yangında 1'i itfaiyeci olmak üzere şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, 58 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmı yangın nedeniyle çöktü.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN BAŞLAYACAK
Pakistan basını, yangının bir çiçekçide başladığını ve 18 saatten fazla süredir söndürülemediğini ifade etti. İtfaiye Şefi Muhammed Humayun, zemin kattaki tüm dükkan ve depoların alevlere teslim olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının binanın bir kısmının çökmesi ve içeride biriken duman nedeniyle oldukça riskli olduğunu ifade etti. Humayun, arama-kurtarma operasyonunun ancak yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra devam edeceğini aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evlilik yaşı neden yükseliyor? Zeka ve bekarlık arasındaki şaşırtan bağ
- TranslateGemma nedir? Google’ın 55 dilli yeni çeviri modeli tanıtıldı
- ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
- KGM 150 personel alımı ilanı yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı
- Zamlı emekli maaşları hesaplarda: SSK ve BAĞ-KUR'luya gün gün ödeme takvimi
- TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…
- Karton bardaktaki gizli tehlike: Binlerce plastik vücuda sızıyor