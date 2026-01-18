Pakistan’daki AVM’de can pazarı! Binada kısmi çökme: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Foto: İHA



ÇOK SAYIDA ÖLÜ, YARALI VE KAYIPLAR VAR

Yangında 1'i itfaiyeci olmak üzere şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, 58 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM'nin bir kısmı yangın nedeniyle çöktü.