Pakistan’da otobüsle minibüsün çarpıştı: 14 kişi öldü

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap eyaletinin Toba Tek Singh bölgesinde meydana gelen kazada, bir üniversitenin sporcularını taşıyan otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, araçlardan birinin sollama yaptığı sırada diğerinin bir traktör römorkunu geçmeye çalışması sonucu meydana geldi.

Yetkililer kazada 9 kişinin olay yerinde, ağır yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırılırken ya da hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, güvenlik yetkilileri olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.