Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı! Witkoff: Türkiye'ye teşekkür ederiz | Türkiye: Memnuniyetle karşılıyoruz
İşgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ihlalleri devam ederken 2. aşamaya dair gelişme yaşandı. Trump'ın temsilcisi Witkoff çatışmanın sonlanmasına yönelik 20 maddelik planın 2. aşamasının başladığını duyurdu ve "Hamas'ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini istiyoruz aksi halde çok ciddi sonuçları olacak" dedi. Witkoff Gazze ateşkesi konusunda bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemeyi mümkün kılan "vazgeçilmez arabuluculuk çabaları" için Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti. Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'nin idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.
Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE ARABULUCUK TEŞEKKÜRÜ
Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtti.
ABD'li Temsilci, bölgedeki tüm yetkisiz personelin "silahsızlandırılmasına" başlanacağını ve ABD'nin, Hamas'tan tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklediğini kaydetti. Witkoff, açıklamasında, Gazze'de ateşkes sürecinin bugüne kadarki gidişatına katkıları dolayısıyla Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiklerini vurguladı.
TÜRKİYE: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Dışişleri Bakanlığı ise "Gazze'nin idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat komitesinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.