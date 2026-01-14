Haberler Dünya Haberleri Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı! Witkoff: Türkiye'ye teşekkür ederiz | Türkiye: Memnuniyetle karşılıyoruz

Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı! Witkoff: Türkiye'ye teşekkür ederiz | Türkiye: Memnuniyetle karşılıyoruz

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 17:55 Son Güncelleme: 14 Ocak 2026 21:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İşgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ihlalleri devam ederken 2. aşamaya dair gelişme yaşandı. Trump'ın temsilcisi Witkoff çatışmanın sonlanmasına yönelik 20 maddelik planın 2. aşamasının başladığını duyurdu ve "Hamas'ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini istiyoruz aksi halde çok ciddi sonuçları olacak" dedi. Witkoff Gazze ateşkesi konusunda bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemeyi mümkün kılan "vazgeçilmez arabuluculuk çabaları" için Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti. Türkiye, Mısır ve Katar Gazze'nin idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.