Suriye'nin Şam kırsalında 650 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, Şam kırsalında yer alan Yebrud ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 650 bin captagon hap ele geçirdi.

Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini alması üzerine Yebrud ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 650 bin captagon hap ve yüklü miktarda metanfetamin ele geçirildi.



Lübnan'dan gerçekleştirilen sevkiyatın Ürdün üzerinden körfez ülkelerine gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.



Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.



AA ekibi, daha önce devrik Beşşar Esed rejiminin uyuşturucu depolarını ve tırlar dolusu uyuşturucu maddeleri görüntülemişti.