Suriye’de PKK/YPG noktalarına misilleme saldırısı

Giriş: 06.01.2026 05:20
Suriye ordusu, Halep'in doğusunda PKK/YPG'nin fırlattığı İHA noktalarına misilleme saldırısı düzenledi. Terör örgütünün saldırısında siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, misillemenin de sınırlı olduğunu kaydetti.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile hedef almıştı.

