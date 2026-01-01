ABD Başkanı Trump yeni yıl kararını açıkladı: Dünyada barış

01 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 11:37 Güncelleme: 01.01.2026 11:38
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 için yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi.

Trump, yeni yılı Florida'da karşıladı.

Eşi Melania Trump ile salona girdiği esnada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti.

Trump ise bu soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış." yanıtını verdi.

Trump'a etkinlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti.

