Siyonistlerden Gazze’de kanlı abluka! İnsani yardım kuruluşlarına yasak getirdiler

Fotoğraf-AA Arşiv

Bölgede yaşanan zulümden etkilenen mazlumlara yardım kuruluşları, gıda dağıtımı, sağlık hizmetleri, ruh sağlığı ve engelli hizmetleri ile eğitim de dahil olmak üzere çeşitli sosyal hizmetlerde yardımcı oluyor.

İŞGALCİLERDEN YARDIM KURULUŞLARINA ENGEL

İsrail ise adeta açlığı ve sefaleti bir silah olarak kullanarak bu yardım kuruluşlarını çeşitli bahanelerle kullanıyor. İsrail tarafından 30'dan fazla yardım kuruluşunun engellenmesi ile bölgedeki insanlara yardımlar azalacağı gibi yeni bir krizin de baş göstermesi tahmin ediliyor.