Siyonistlerden Gazze'de kanlı abluka! İnsani yardım kuruluşlarına yasak getirdiler
Gazze'de soykırım yapan İsrail kan dökmenin yanı sıra bir yandan da açlığı silah olarak kullanarak bölgede adeta kanlı vahşete imza atıyor. Terör devleti mazlumları öldürdüğü yetmezmiş gibi bir de bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan yardım kuruluşlarını hedef aldı. İsrail, Gazze'de faaliyet gösteren yardım gruplarına getirilen yasağın 37 kuruluşu etkileyeceğini açıkladı.
Terör devleti İsrail, soykırım düzenlediği Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren yardım kuruluşları için getirdiği yeni kurallara uymadıkları bahanesi ile Sınır Tanımayan Doktorlar da dahil olmak üzere 30'dan fazla insani yardım kuruluşunun faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.
Bölgede yaşanan zulümden etkilenen mazlumlara yardım kuruluşları, gıda dağıtımı, sağlık hizmetleri, ruh sağlığı ve engelli hizmetleri ile eğitim de dahil olmak üzere çeşitli sosyal hizmetlerde yardımcı oluyor.
İŞGALCİLERDEN YARDIM KURULUŞLARINA ENGEL
İsrail ise adeta açlığı ve sefaleti bir silah olarak kullanarak bu yardım kuruluşlarını çeşitli bahanelerle kullanıyor. İsrail tarafından 30'dan fazla yardım kuruluşunun engellenmesi ile bölgedeki insanlara yardımlar azalacağı gibi yeni bir krizin de baş göstermesi tahmin ediliyor.
İsrail yetkilileri, Perşembe gününden itibaren yasaklarla karşı karşıya kalan kuruluşların, personelleri, finansmanları ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımına ilişkin yeni gereklilikleri karşılamadığını belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'İN VAHŞİ TUTUMU VURGUSU
Başkan Erdoğan İsrail'in bu vahşi tutumuna değinerek dünyaya çağrıda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında "Anlaşmalar uyarınca insani yardım taşıyan 600 kamyonun her gün Gazze'ye ulaşması gerekiyor. Ancak İsrail, bu konuda bile yükümlülüklerini yerine getirmeyip sürekli olarak asılsız bahanelerle insani yardımın ulaştırılmasına engel oluyor ve zorluklar çıkarıyor." dedi.
İsrail'in eylemlerine rağmen mazlum Gazze sakinlerini desteklemeye çalıştıklarına işaret eden Erdoğan, "Havaların soğumasıyla ve yağmurların başlamasıyla Gazze sakinlerinin yükü arttı. Geçen hafta 1.300 ton insani yardım malzemesi taşıyan 19. gemimiz Mısır'daki Ariş Limanı'na ulaştı. Son iki yılda Gazze'ye tarafımızca gönderilen yardım miktarı 105 bin tona yaklaştı." ifadelerine kullandı.
