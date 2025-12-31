Yeni yıl coşkusu başladı! Dünya 2026'ya “Merhaba” dedi

01:39 01 Ocak 2026

Yurdun dört bir yanında yeni yıla girmenin mutluluğu yaşandı.

BEŞİKTAŞ ORTAKÖY'DE YENİ YIL COŞKUYLA KUTLANDI

Beşiktaş’ta yılbaşı kutlamalarının adresi Ortaköy oldu. Yeni yıla dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler yeni yılı eğlenerek karşıladı.

Beşiktaş Ortaköy'de yeni yıla girerken toplanan yerli ve yabancı binlerce kişi, 2026 yılını Ortaköy Meydan'ında karşıladı. Ortaköy Meydan'da keyifli dakikalar geçiren kalabalık, saat 00.00’ı gösterdiğinde yeni yıla eğlenerek girdi.

BAŞKENTLİLER YENİ YILA KUĞULU PARK’TA GİRDİ

Ankara’da vatandaşlar, 2026’yı Kuğulu Park'ta müzik ve dans eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Ankara’da vatandaşlar 2026 yılına coşkuyla girdi. Kuğulu Park’ta bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşılarken ilginç kıyafetler giyenlerin olduğu da görüldü. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekiplerinin ise Kuğulu Parkın girişinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Yeni yıla Kuğulu Park’ta girmeye karar verdiği ifade eden Aymira Taşçı, 2025 yılının kendisi için eğlenceli bir yıl olduğunu belirterek, "Bazen sıkıntılarım oldu, bazen çok mutlu olduğum anlarım oldu. Sağlıklı ve huzurlu geçti. 2026 yılından sağlık bekliyorum. Her günün güzel olmasını bekliyorum. Her günün başarılı olmasını bekliyorum. Bunun yanı sıra sağlık, huzur ve sıhhat bekliyorum. 2026 yılında sınavlarımda başarılı olursam çok mutlu olurum" dedi.

Mustafa Taha Temel adlı vatandaş ise, "2026’dan ümitliyiz, inşallah güzel geçecek. 2026 yılında ülkem için güzel şeyler bekliyorum, inşallah da güzel geçer. Herkese mutlu yıllar dilerim" diye konuştu.

KONYA'DA SOKAKTA YENİ YIL KUTLAMASI

Konya’da yılbaşı gecesi kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık, doyasıya eğlendi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Öte yandan, güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.

KONYA VALİSİ UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın ise kent merkezindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. Akın, sürücülerin yeni yılını kutladı

YENİ YIL COŞKUYLA KARŞILANDI

İzmir’de vatandaşlar, işlek cadde ve sokaklardaki kutlamalarla yeni yıla girdi. İşletme ve restoranlarda da yılbaşı kutlamaları saat 00.00'ı göstermesinin ardından devam ederken, emniyet güçleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapmaya devam ediyor.