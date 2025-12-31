Yeni yıl coşkusu başladı! Dünya 2026'ya “Merhaba” dedi
2025 yılının sona ermesiyle birlikte dünya, 2026’yı karşılamaya başladı. Yeni yıla ilk giren ülke Okyanusya’da yer alan Kiribati olurken; Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda da 2026’ya “merhaba” diyen ülkeler arasında yer aldı. Meydanları dolduran milyonlar, yeni yılın heyecanını ve mutluluğunu doyasıya yaşadı. İşte dünyadan yeni yıl manzaraları…
2025 yılı geride kalırken, dünya 2026'nın gelişini kutladı. Yeni yıla ilk giren ülke ise Okyanusya'da yer alan Kiribati oldu.
Ahaber.com.tr gelişmeleri anbean aktardı.
TÜRKİYE YENİ YILA GİRDİ
Yurdun dört bir yanında yeni yıla girmenin mutluluğu yaşandı.
BEŞİKTAŞ ORTAKÖY'DE YENİ YIL COŞKUYLA KUTLANDI
Beşiktaş’ta yılbaşı kutlamalarının adresi Ortaköy oldu. Yeni yıla dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler yeni yılı eğlenerek karşıladı.
Beşiktaş Ortaköy'de yeni yıla girerken toplanan yerli ve yabancı binlerce kişi, 2026 yılını Ortaköy Meydan'ında karşıladı. Ortaköy Meydan'da keyifli dakikalar geçiren kalabalık, saat 00.00’ı gösterdiğinde yeni yıla eğlenerek girdi.
BAŞKENTLİLER YENİ YILA KUĞULU PARK’TA GİRDİ
Ankara’da vatandaşlar, 2026’yı Kuğulu Park'ta müzik ve dans eşliğinde coşkuyla karşıladı.
Ankara’da vatandaşlar 2026 yılına coşkuyla girdi. Kuğulu Park’ta bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşılarken ilginç kıyafetler giyenlerin olduğu da görüldü. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekiplerinin ise Kuğulu Parkın girişinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Yeni yıla Kuğulu Park’ta girmeye karar verdiği ifade eden Aymira Taşçı, 2025 yılının kendisi için eğlenceli bir yıl olduğunu belirterek, "Bazen sıkıntılarım oldu, bazen çok mutlu olduğum anlarım oldu. Sağlıklı ve huzurlu geçti. 2026 yılından sağlık bekliyorum. Her günün güzel olmasını bekliyorum. Her günün başarılı olmasını bekliyorum. Bunun yanı sıra sağlık, huzur ve sıhhat bekliyorum. 2026 yılında sınavlarımda başarılı olursam çok mutlu olurum" dedi.
Mustafa Taha Temel adlı vatandaş ise, "2026’dan ümitliyiz, inşallah güzel geçecek. 2026 yılında ülkem için güzel şeyler bekliyorum, inşallah da güzel geçer. Herkese mutlu yıllar dilerim" diye konuştu.
KONYA'DA SOKAKTA YENİ YIL KUTLAMASI
Konya’da yılbaşı gecesi kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.
Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık, doyasıya eğlendi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Öte yandan, güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.
KONYA VALİSİ UYGULAMA NOKTALARINI ZİYARET ETTİ
Konya Valisi İbrahim Akın ise kent merkezindeki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. Akın, sürücülerin yeni yılını kutladı
YENİ YIL COŞKUYLA KARŞILANDI
İzmir’de vatandaşlar, işlek cadde ve sokaklardaki kutlamalarla yeni yıla girdi. İşletme ve restoranlarda da yılbaşı kutlamaları saat 00.00'ı göstermesinin ardından devam ederken, emniyet güçleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapmaya devam ediyor.
TAYLAND YENİ YILA RENKLİ GİRDİ
Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen Tayland, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.
Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Tayland'da halk 2026 yılını görkemli kutlamalarla karşıladı. Ülkenin dört bir yanında kurulan kutlama alanlarında yerli ve yabancı turistler, ortalama 30 dereceyi bulan hava sıcaklığında yeni yılı kutladı. Kutlamaların merkezi olan başkent Bangkok'ta, 20 farklı noktada düzenlenen yeni yıl etkinliklerine her yaştan ve milletten binlerce katılımcı ilgi gösterdi. Saatler öncesinden alanları dolduran katılımcılar, konserler, havai fişek, ışık ve dron gösterileri eşliğinde yeni yıla girdi.
Bangkok'ta özellikle Chao Phraya Nehri üzerinde yer alan ICONSIAM, Asiatique ve Wat Arun (Şafak Tapınağı) ile Sukhumvit Caddesi üzerinde bulunan Central World ve Khaosan Sokağı'nda kutlama alanları tamamen doldu. Yerel saatler 00.00'ı gösterdiğinde başkentin gökyüzü, düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.
Öte yandan Tayland'ın güneyinde yer alan turistik bölgelerde ise yılbaşı kutlamaları sahil alanlarında gerçekleştirildi. Phuket, Krabi ve Pattaya gibi turistik şehirlerde katılımcılar, plajlarda kurulan festival alanlarını doldururken, deniz üzerine kurulan platformlardan yapılan havai fişek gösterilerini izledi.
KUTLAMALARDA "ANNE KRALİÇE" SİRİKİT ANMASI
Tayland'da bu yıl düzenlenen yeni yıl kutlamalarında, 24 Ekim'de hayatını kaybeden "Anne Kraliçe" Sirikit için anma etkinliklerine de yer verildi. Kraliçe Sirikit'in vefatının ardından ülkede üç aylık resmi yas ilan edilirken, yeni yıl kutlamaları kapsamında birçok noktada anma görselleri kullanıldı. Kurulan kutlama ve festival alanlarında Kraliçe Sirikit'in fotoğraflarına yer verilirken, başkent Bangkok'ta düzenlenen drone gösterilerinin finalinde de Kraliçe Sirikit'in figürü gökyüzüne yansıtıldı.
MALEZYA YENİ YILA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE GİRDİ
Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, 2026 yılına havai fişek gösterileriyle ‘merhaba’ dedi.
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yeni yıl, Petronas İkiz Kuleleri yakınlarında düzenlenen havai fişek gösterileriyle kutlandı.
JAPONYA VE GÜNEY KORE, 2026’YA ‘MERHABA’ DEDİ
Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore, 2026’ya girdi.
Uzak doğu ülkeleri olarak bilinen Japonya ile Güney Kore, TSİ 18.00’de 2026’ya ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, başkentler Tokyo ve Seul’da çeşitli gösterilerle kutlandı.
YENİ ZELANDA YENİ YILA GİRDİ
Yeni Zelanda, 2026'ya binlerce kişinin geri sayımının ardından "Merhaba" dedi.
Dünyanın dört bir yanında 2026 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından da Yeni Zelanda yeni yıla "Merhaba" dedi. Yeni Zelanda, 2026'nın ilk dakikalarına TSİ 14.00'de havai fişek gösterileri ile girdi.
Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülkenin Auckland şehrinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.
AVUSTRALYA 2026'YA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE GİRDİ
Avustralya, 2026'ya görkemli havai fişek gösterisiyle "merhaba" dedi.
Dünya yeni yıl için geri sayımına devam ediyor. Güney Yarım Küre'de bulunan Avustralya, TSİ 16.00'da 2026 yılına "merhaba" dedi. Sydney şehrindeki Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlandı, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında ortaya çıkan görsel şölen ve gökyüzündeki rengarenk ışıklandırmalar izleyenleri hayran bıraktı.
Öte yandan 14 Aralık Pazar günü Sydney'deki Bondi Plajı'nda hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, saygı duruşunun ardından dualar edildi. Harbour Köprüsü, yeni yıla bir saat kala hayatını kaybedenlerin anısına beyaz ışıkla aydınlatıldı.
Avustralya'nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.
BONDİ SALDIRISI
Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, pazar günü Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahının olduğu tespit edilmişti.
YENİ YILA İLK GİRECEK ÜLKELER
Dünyada yeni yıla ilk giren ülke Okyanusya'daki Kiribati olacak. Kiribati, Türkiye saatiyle 13.00'te yeni yıla merhaba diyecek. Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda saat 14.00'te yeni yıla girecek.
2026'ya son giren ülke ise Amerikan Samoa'sı olacak.
