Katil Bibi Trump’tan ne isteyecek? Detaylar A Haber’de…

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Netanyahu'nun ana talebi Gazze'deki barış planının ikinci aşamasında ilerleme sağlanması. Bu aşama Hamas'ın askeri kapasitesinin azaltılması ve Gazze'ye yönetim geçiş sürecinin netleştirilmesini kapsıyor diyebiliriz. Bölgedeki istikrar için Trump yönetiminin daha aktif desteğini isteyeceği belirtiliyor. ABD medyasında çıkan analizlere göre de Netanyahu'nun görüşmede İran'ın balistik füze programına karşı daha sert adımlar atılması yönünde Trump'a baskı yapacağı belirtiliyor. İsrail'in, İran'ın füze kapasitesinin ülke güvenliğini tehdit ettiğini ve ABD'nin bu konuda daha net bir strateji sunmasını talep edecek.