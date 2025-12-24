Katil Bibi Trump’tan ne isteyecek? Detaylar A Haber’de…
Gazze planı dahilinde yapılan ateşkese rağmen katil İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Bölgede yaşananlar ABD’yi rahatsız ettiği vurgulanırken önümüzdeki hafta Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşeceği belirtildi. Peki soykırımcı Netanyahu Trump’tan ne isteyecek? A Haber Washinton Muhabiri İrfan Sapmaz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Peki katil Bibi Trump'tan ne isteyecek? Detayları A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz:
"Tüm dikkatler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 29 Aralık 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kentindeki Mar-a-Lago malikanesine çevrilmiş vaziyette. Donald Trump'la Netanyahu burada bir araya gelecekler. Bu görüşme tabii beşincisi olacak. Gazze'de varılan ateşkesin ikinci aşaması ve uygulanacak planın ilerletilmesi gündemde. Gazze'deki ateşkesin, Hamas'ın silahsızlandırılması, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması gibi kilit meseleler var masada.
Netanyahu'nun ana talebi Gazze'deki barış planının ikinci aşamasında ilerleme sağlanması. Bu aşama Hamas'ın askeri kapasitesinin azaltılması ve Gazze'ye yönetim geçiş sürecinin netleştirilmesini kapsıyor diyebiliriz. Bölgedeki istikrar için Trump yönetiminin daha aktif desteğini isteyeceği belirtiliyor. ABD medyasında çıkan analizlere göre de Netanyahu'nun görüşmede İran'ın balistik füze programına karşı daha sert adımlar atılması yönünde Trump'a baskı yapacağı belirtiliyor. İsrail'in, İran'ın füze kapasitesinin ülke güvenliğini tehdit ettiğini ve ABD'nin bu konuda daha net bir strateji sunmasını talep edecek.
Netanyahu görüşmede ayrıca Lübnan'daki İran destekli Hizbullah tehdidi ve bölgedeki milis güçlerin rolü ile ilgili de destek isteyebileceği belirtiliyor. Reuters haberlerine göre konuşmada Hizbullah ve bölgesel güvenlik konuları ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bazı haber kaynakları da İsrail'in İran'ın yeniden balistik füze denemelerini ve nükleer tesislerini hedef alacak olası yeni askeri seçenekleri Trump'a sunacağına dair haberler yayınlamaya devam ediyor.
Bu durum artan gerilim ve yanlış anlama riskinin yeniden bir çatışmayı tetikleyebileceği endişesini de doğuruyor diyebiliriz. Hizbullah konusunda resmi Netanyahu açıklamasında net bir savaş planı yok ancak İsrail ordusunun İran bağlantılı milis hareketlere karşı hassasiyetinin yüksek olduğu ABD haberlerinde vurgulanıyor. Bu da bölgesel gerilimin yüksek olduğuna işaret ediyor diyebiliriz."
