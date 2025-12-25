Siyonist Bakan Katz: Gazze Şeridi’nden çekilmeyeceğiz

Katz, İsrail'de bir gazeteye verdiği demeçte Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Trump'ın açıkladığı plana göre Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söyleyen Katz, Filistinli grubun bu adımı atmaması halinde İsrail'in "Hamas'ı silahsızlandıracağını" savundu.



Katz, Trump'ın açıkladığı planın aksine İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini dile getirerek "İsrail asla Gazze topraklarını terk etmeyecek. Yerleşim yerlerini korumak için Gazze içinde bir güvenlik şeridi olacak." ifadelerini kullandı.



Trump'ın açıkladığı plan, İsrail işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, Hamas'ın ise silah bırakmasını içeriyor.

