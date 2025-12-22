İşgal altındaki Kudüs’te şer ittifakı: İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs bir araya geldi

Fotoğraf (İHA)

"GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK"

İsrail Başbakanı Netanyahu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, zirvede güvenlik başta olmak üzere enerji, teknoloji ve diğer alanlarda işbirliğini ayrıntılı şekilde tartıştıklarını kaydetti.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridorunun (IMEC) hayata geçirilmesi için birlikte çalışacaklarını belirten Netanyahu, deniz yolu, demiryolu ve enerji hattından oluşan bu fikrin gerçeğe dönüşmesi gerektiğini, bunun nasıl ilerletileceğini tartıştıklarını ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede bu konuyu da gündeme getireceğini ileri sürdü.

Netanyahu, İsrail'in teknoloji lideri olduğunu iddia ederek Yunanistan ve GKRY ile birlikte bölgenin geleceğini en son teknolojilerle şekillendireceklerini savunarak yapay zeka, siber güvenlik ve ileri araştırma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Zirvede Abraham Anlaşmalarını genişletme isteklerini ve Lübnan'ın geleceğine destek verdiklerini iddia eden İsrail Başbakanı, Yunanistan ve GKRY ile "Güvenlik ve savunma işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştık." dedi.

Netanyahu, Yunanistan, GKRY ve İsrail üzerinde tarihsel hakimiyeti yeniden kurmak isteyenler olduğunu iddia ederek "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var." ifadesini kullandı.