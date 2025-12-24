Katil İsrail’den ateşkese rağmen Gazze’ye saldırı: 1 ölü 12 yaralı

24 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 13:29
İsrail işgal güçlerinin ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 Filistinli yaralandı.

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerinde topçu ateşi ve hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının AA'ya aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri araçlar ve helikopterlerinden de Bureyc Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus ile Refah kentlerinde Filistinli vatandaşların evlerine ağır makineli tüfekle ateş açıldı.

Kuzeydeki Cibaliya kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 Filistinlin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgenin doğusunda ise insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 3 Filistinlinin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

