ABD ordusundan Pasifik’te operasyon: 1 ölü

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) internet sitesinden yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu savunulan bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan gruplar için faaliyet gösterdiği iddia edildi.



Operasyonda teknede bulunan 1 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, operasyon sırasında ABD askeri güçlerinin zarar görmediği kaydedildi.

YARGISIZ İNFAZ TARTIŞMALARINA YOL AÇIYOR



Bu arada, operasyona dair yayınlanan görüntüde, teknenin vurulmasının ardından alev aldığı görülüyor.



ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere operasyon düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.