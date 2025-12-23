ABD ordusundan Pasifik’te operasyon: 1 ölü

23 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.12.2025 13:42
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye yönelik düzenlenen operasyonda bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) internet sitesinden yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu savunulan bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan gruplar için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Operasyonda teknede bulunan 1 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, operasyon sırasında ABD askeri güçlerinin zarar görmediği kaydedildi.

YARGISIZ İNFAZ TARTIŞMALARINA YOL AÇIYOR

Bu arada, operasyona dair yayınlanan görüntüde, teknenin vurulmasının ardından alev aldığı görülüyor.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere operasyon düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

