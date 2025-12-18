ABD Doğu Pasifik’te bir tekne daha vurdu: 4 ölü

18 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.12.2025 08:40 Güncelleme: 18.12.2025 08:41
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı.

Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi.

4 ÖLÜ

Geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği aktarıldı.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki gemilere yönelik 22 saldırısında toplamda 87 kişi öldürülmüştü.

