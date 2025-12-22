ABD’den Venezuela’ya denizde kuşatma: Üçüncü petrol tankerine takip

Bir ABD'li yetkili, takip edilen geminin Venezuela'nın yaptırımları delmek için kullandığı "karanlık filo"nun parçası olduğunu belirtti. Yetkiliye göre tanker sahte bayrak taşıyor ve hakkında yargı kararıyla el koyma emri bulunuyor. Ancak şu ana kadar gemiye fiili olarak çıkılmadığı ifade ediliyor.

HEDEFTEKİ GEMİ: İRAN BAĞLANTILI BELLA 1

İngiliz denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard ve ABD'li güvenlik kaynakları, takip edilen geminin Bella 1 olduğunu bildirdi. Çok büyük bir ham petrol tankeri olan Bella 1, geçen yıl ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine alınmış ve İran'la bağlantılı olduğu açıklanmıştı.

Verilere göre Bella 1, pazar günü Venezuela'ya yaklaşırken boş durumdaydı. Ancak geminin geçmişi dikkat çekici: PDVSA belgeleri, Bella 1'in 2021 yılında Venezuela petrolünü Çin'e taşıdığını ortaya koyuyor. Gemi izleme kayıtları ise daha önce İran ham petrolü de taşıdığını gösteriyor.

TRUMP'TAN AÇIK MESAJ: PETROL TANKERLERİNE ABLUKA

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerinin Venezuela'ya giriş ve çıkışlarını kapsayan bir "abluka" ilan etmişti. Bu adım, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yürüttüğü sert baskı politikasının yeni aşaması olarak değerlendiriliyor.

ASKERİ BASKI ARTTI: BÖLGE SAVAŞ ALANINA DÖNÜYOR

Trump'ın baskı kampanyası yalnızca deniz operasyonlarıyla sınırlı değil. ABD, bölgede askeri varlığını artırırken, Pasifik Okyanusu ve Karayipler'de Venezuela'ya yakın noktalarda 20'den fazla askeri saldırı düzenledi. Bu saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İLK EL KONULAN TANKER ABD KIYILARINA ULAŞTI

ABD'nin 10 Aralık'ta el koyduğu Venezuela bağlantılı ilk tanker olan Skipper, pazar günü Houston yakınlarındaki Galveston Açık Deniz Hafifletme Bölgesi'ne ulaştı. Dev tankerlerin Houston limanına girememesi nedeniyle, petrolün burada daha küçük gemilere aktarılması planlanıyor.

"FİYATLAR YÜKSELMEZ" MESAJI, PİYASALAR İKNA OLMADI

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, el konulan tankerlerin kara borsada faaliyet gösterdiğini savunarak ABD'de petrol fiyatlarının artmayacağını söyledi. Ancak piyasalar bu açıklamaya temkinli yaklaştı.

Petrol fiyatları Asya piyasalarında yükseldi. Brent petrol varil başına 60,89 dolara, ABD tipi WTI ham petrol ise 56,89 dolara çıktı.

UZMANLAR UYARIYOR: VENEZUELA PETROLÜ RİSK ALTINDA

UBS analisti Giovanni Staunovo, son tanker müdahalelerinin piyasalarda "Venezuela petrol arzına yönelik ciddi bir tırmanış" algısı oluşturduğunu söyledi. Özellikle yaptırım kapsamında olmayan gemilerin de hedef alınması, belirsizliği artırıyor.

MADURO DİRENİYOR AMA TABLO KARANLIK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin petrol ticaretinin süreceğini savunsa da uzmanlar aksi yönde uyarıyor.

Rice Üniversitesi Baker Enstitüsü'nden Francisco Monaldi'ye göre, ihracatın düşmesi ve depolama kapasitesinin hızla dolması, Venezuela'yı üretimi kısmaya zorlayabilir.