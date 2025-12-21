Epstein dosyasında kısıtlama! Trump’ın görüntüleri yok edildi

21 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2025 03:48 Güncelleme: 21.12.2025 03:49
ABD'de 18 yaşından küçük genç kızlara yönelik fuhuş ağı kurduğu belirlenen ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasında kamuoyuyla paylaşılan görüntülere erişim engeli getirildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın dosyada yer alan birçok görüntü ve belgeyi paylaşmasının ardından, aralarında Donald Trump'ın da yer aldığı fotoğraflar kaldırıldı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Adalet Bakanlığının erişime açtığı ve dün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyaların ulaşılamaz durumda olduğu belirtildi.

Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğuna değinildi.

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı.

KALDIRILAN DOSYAYA İLİŞKİN GEREKÇE AÇIKLANDI

Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi kullanarak kuruma bildirmeleri konusunda insanları yönlendiriyor.

Söz konusu internet sayfasında, "ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih göz önüne alındığında, mağdurlara, diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNDEN SERT TEPKİ

Adalet Bakanlığının, dosyaların neden artık erişilebilir olmadığına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermediği kaydedildi.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.

