Senegal’de İsrail’e giden din adamlarına tepki

Birlik, aralarında Senegallilerin de olduğu bir grup Afrikalı Müslüman din adamının İsrail ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, heyetin içinde yer alan Senegalli din adamlarının, hiçbir şekilde Senegal'in meşru din adamlarını ve Senegal halkını temsil etmediğinin altı çizildi.



Söz konusu ziyaretin tarihi ve diplomatik açıdan büyük bir yanlış anlamayı da beraberinde getirdiği vurgulanan açıklamada, ziyaretin Senegal'in Filistin konusundaki resmi tutumu ve din alimlerinin duruşuyla açıkça çeliştiği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu ziyaret şiddetle kınanırken, Senegal'in 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ettiği anımsatıldı.



FRANSIZCA KONUŞAN İMAMLARDAN İSRAİL'E ZİYARET



İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransızca konuşan Batı Afrika ülkelerinden bir grup imam ve gazeteci, İsrail Dışişleri Bakanlığının organize ettiği bir program kapsamında Kudüs'e davet edilmişti.



Senegal, Togo, Fildişi Sahili, Benin ve Kamerunlu din adamları ve gazetecilerden oluşan grup, 1 Aralık'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edilmişti.



İsrail Cumhurbaşkanlığından söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "heyetin Müslümanlar ve Yahudiler arasında, Afrika ve İsrail arasında barış, bir arada yaşama ve ortaklık mesajını yaymak için" İsrail'e geldiği belirtilmişti.



İsrail'in Dakar Büyükelçiliği de sosyal medya hesaplarından grubun ağlama duvarı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Fransızca konuşan imamlar ve gazetecilerden oluşan bu heyetin Kudüs'ün en kutsal yerlerinden birinde, yüzlerinde samimi bir gülümsemeyle birlikte yürüdüklerini görmek, huzur ve paylaşım duygusunun hakim olduğu bir anın yansıması." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL'İN DAKAR BÜYÜKELÇİSİNE TEPKİLER



Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Senegal'de İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, son dönemde katıldığı programlarda çeşitli şekillerde protesto edilmişti.



Waks, mayıs ayında ülkenin en büyük üniversitesi Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) davet edildiği bir panelde öğrenciler tarafından yuhalanmış ve tepkiler yüzünden konuşmasını yapamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kalmıştı.



Kasım ayında da Konrad Adenauer Vakfının Dakar'da düzenlediği bir panele konuşmacı olarak katılan Waks, salonda Filistin destekçisi bir grubun tepkisiyle karşılaşmıştı.



Waks'ın söz aldığı sırada ayağa kalkan grup, "İsrail Büyükelçisinin böyle bir toplantıya davet edilmesini kınıyoruz. Soykırımcı bir devletin burada yeri yok" ifadelerini kullanarak "Özgür Filistin" sloganları atmıştı.

SENEGAL İLE FİLİSTİN'İN TARİHİ DOSTLUĞU



Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya 1960'lı yıllara dayanıyor.



Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.



Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.



Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.



Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.