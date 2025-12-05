Tom Barrack’tan Netanyahu çıkışı: Yerinde olsam Türkiye’ye engel olmazdım! ABD’den F-35 programına yeşil ışık

ABD’den F-35 programına yeşil ışık

"F-35'LERE İLİŞKİN SORUNLAR 4-6 ARASINDA ÇÖZÜLECEKTİR"

Barrack Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve Türkiye'ye 5. nesil F-35 hayalet savaş uçaklarının tedarikinin önüne geçmesine ilişkin başlıklara da değindi. Barrack, Türkiye'nin S-400 sistemlerindeki operasyonel uyumluluk sorunlarını ve bu sistemlerin kullanımı konusundaki kaygıları büyük ölçüde giderdiğini bildirerek, "Bu konuda kalan sorunların 4 ila 6 ay arasında çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Barrack ayrıca geçtiğimiz ay Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, iki liderin arasındaki ilişkilerin çok sıkı olduğunu ve Başkan Erdoğan ile Trump'ın çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.