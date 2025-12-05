Tom Barrack’tan Netanyahu çıkışı: Yerinde olsam Türkiye’ye engel olmazdım! ABD’den F-35 programına yeşil ışık
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan uluslararası barış gücünde yer almasını istediklerini belirterek, “Eğer İsrail Başbakanı Netanyahu’ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye’nin katılımını engellememenin yapılacak en doğru şey olduğunu söylerdim” dedi. Barrack ayrıca, F-35 programına ilişkin olumlu sinyal verdi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, Gazze Şeridi'nde oluşturulması beklenen uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin açıklama yaptı.
Barrack, ABD'nin Türkiye'nin söz konusu barış gücünün bir parçası olması istediğini belirtti. Ancak İsrail'in bu fikre karşı çıkabileceğini de vurgulayan Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şahsi danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın kendisinin yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.
"F-35'LERE İLİŞKİN SORUNLAR 4-6 ARASINDA ÇÖZÜLECEKTİR"
Barrack Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve Türkiye'ye 5. nesil F-35 hayalet savaş uçaklarının tedarikinin önüne geçmesine ilişkin başlıklara da değindi. Barrack, Türkiye'nin S-400 sistemlerindeki operasyonel uyumluluk sorunlarını ve bu sistemlerin kullanımı konusundaki kaygıları büyük ölçüde giderdiğini bildirerek, "Bu konuda kalan sorunların 4 ila 6 ay arasında çözüleceğini düşünüyorum" dedi.
Barrack ayrıca geçtiğimiz ay Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, iki liderin arasındaki ilişkilerin çok sıkı olduğunu ve Başkan Erdoğan ile Trump'ın çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.
SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR VE İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ
ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Barrack, ABD Kongresi'nin Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad zamanında yürürlüğe konulan yaptırımların kalanını da kaldıracağından ümitli olduğunu bildirdi.
ABD'li Özel Temsilci İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barrack, taraflar arasında ABD'nin arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına ilişkin, "1 kişiyi öldürürseniz, savaşacak 10 kişi daha oluşturursunuz. Çözüm bu olamaz, bu duruma başka bir cevap olmalı" ifadelerini kullandı.
Barrack, İsrail ve Lübnan arasında doğrudan temaslarda bulunulması çağrısında bulunarak, "Tel Aviv'e gelinerek oturulup konuşulması lazım, bu durumun son bulması lazım" ifadelerini kullandı.
