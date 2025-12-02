Washington-Moskova hattında kritik barış teması: Putin Witkoff ve Kushner ile görüştü

Görüşmelere katılan Putin'in elçisi Kirill Dmitriev, Kremlin'deki görüşmelerden bir fotoğraf paylaştığı ABD'li sosyal medya şirketi X'in platformunda toplantıyı "verimli" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanlığı'nın yardımcılarından Yuri Ushakov, görüşmelerin "yapıcı, çok yararlı ve bilgilendirici" olduğunu, beş saat boyunca "ayrıntılı bir şekilde" olası bir çözüm üzerinde durulduğunu söyledi.

Ushakov, "Ukrayna için henüz bir uzlaşma planı yok," derken Moskova'nın bazı ABD önerilerini kabul edilebilir bulduğunu, bazılarını ise kabul etmediğini belirtti.

Putin'in ABD tarafına Rusya'nın "ABD planının bazı yönlerini kabul edebileceğini, ancak diğerlerini eleştirdiğini" söylediğini belirtti.

Trump'ın 28 maddelik orijinal teklifine ek olarak Moskova'nın "dört belge daha" aldığını ve toprak meselesinin de görüşmelerin bir parçası olduğunu ekledi.

ABD TARAFINDAN HEMEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Axios haber sitesi, Witkoff ve Kushner'in Çarşamba günü Avrupa'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye görüşmeler hakkında bilgi vermelerinin beklendiğini bildirdi.

Başlangıçta 28 maddeden oluşan ABD planı, Kiev ile yapılan son görüşmelerde daraltıldı ve esas olarak olası bir ateşkes altında fiili sınırın tanımlanmasına odaklanıldı.